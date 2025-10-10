Помощник Путина ужаснулся от слов Зеленского о «Томагавках» и Нобелевской премии мира

Предложение президента Украины Владимира Зеленского лоббировать Нобелевскую премию мира для главы США Дональда Трампа в обмен на поставки крылатых ракет «Томагавк» вызвало резкую реакцию в Кремле. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал эту идею чудовищной.
«Вызывает удивление глупость Зеленского, который сказал, что Украина могла бы лоббировать кандидатуру Трампа, если бы он предоставил Украине „Томогавки“», — уверен Ушаков. Информацию передает в своем telegram-канале журналист Александр Юнашев.
Помощник президента РФ Владимира Путина подчеркнул, что сама идея получения премии мира за поставки вооружения является абсурдной. По его словам, такие заявления характеризуют людей, которые мыслят подобными категориями.
Ранее Владимир Зеленский выразил готовность поддержать номинацию Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира при условии выполнения двух ключевых требований по поддержке Украины. Об этом сообщает американское издание Politico.
