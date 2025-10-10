Мощная вспышка на Солнце: ждать ли магнитную бурю 11 октября

Лаборатория солнечной активности: вероятность магнитной бури 11 октября - 36%
Магнитная буря обрушится на Землю с вероятностью 36%
Магнитная буря обрушится на Землю с вероятностью 36% Фото:

В конце прошлой недели ученые зафиксировали самую мощную вспышку на Солнце за последние недели. Однако поводов для тревоги пока нет: событие произошло на обратной стороне звезды и не представляет опасности для Земли. Тем не менее специалисты предупреждают — геомагнитная обстановка в ближайшие дни начнет меняться. О том, ждать ли магнитную бурю 11 октября – в материале URA.RU.

Солнечная активность 11 октября 2025

По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, днем 9 октября была зарегистрирована сильная по мощности вспышка уровня M2.0. Она произошла в 15:31 по московскому времени на западном краю Солнца и не несет геомагнитных последствий, поскольку случилась на обратной стороне звезды, не обращенной к Земле.

Это событие стало самым крупным со времени вспышки M2.7, зафиксированной 30 сентября. Несмотря на силу, оно не влияет на прогноз, согласно которому серьезных возмущений в магнитосфере до конца недели не ожидается.

В пятницу, 10 октября, уровень солнечной активности оценивается в 4,4 балла из 10, что соответствует спокойному состоянию магнитосферы. За последние сутки значительных возмущений не зафиксировано, вспышек класса C и выше не наблюдалось.

Магнитная буря 11 октября

Вероятность магнитных бурь в ближайшие дни
Вероятность магнитных бурь в ближайшие дни
Фото:

Судя по прогнозу, в субботу, 11 октября, геомагнитная активность начнет немного расти. Вероятность сильных возмущений оценивается в 36%, слабых колебаний — в 30%, а спокойного состояния — около 34%. Это означает, что возможны кратковременные всплески геомагнитных колебаний, но до уровня настоящей бури они вряд ли дойдут.

Прогноз магнитных бурь на месяц

Прогноз магнитных бурь на месяц
Прогноз магнитных бурь на месяц
Фото:

По данным лаборатории, магнитосфера Земли останется в основном спокойной до середины октября. Следующий заметный рост активности прогнозируется на 12–13 октября, когда возможна слабая магнитная буря (уровень G1).

Дальше, в конце месяца, 26 и 30 октября, ожидается кратковременное усиление до «желтой» зоны, но без серьезных штормов. Новая волна активности возможна в начале ноября. В остальное время геомагнитная обстановка будет стабильной, с индексом Kp не выше 4 единиц.

Какие симптомы у человека при магнитных бурях

Ученые до сих пор спорят, влияют ли магнитные бури напрямую на здоровье. Но многие замечают, что в дни повышенной геомагнитной активности они чувствуют себя хуже. Считается, что колебания магнитного поля могут влиять на давление, особенно у тех, у кого уже есть проблемы с сердцем или сосудами.

Во время бурь метеозависимые люди чаще жалуются на:

  • головные боли и головокружения;
  • скачки давления;
  • тревогу, раздражительность, проблемы со сном;
  • слабость и сонливость;
  • боли в суставах.

Какие таблетки пить при магнитных бурях

Специальных таблеток от магнитных бурь не существует, но есть простые советы, которые помогают легче пережить такие дни. Старайтесь не перенапрягаться и по возможности меньше нервничать. Пейте достаточно воды, откажитесь от кофе, алкоголя и тяжелой пищи. Полезно гулять на свежем воздухе и соблюдать режим сна — ложиться и вставать в одно и то же время.

Если все же самочувствие ухудшается, можно принять те лекарства, которые обычно помогают именно вам. При головной боли — легкое обезболивающее, при тревоге — успокаивающее средство. При скачках давления стоит использовать препараты, назначенные врачом, а при бессоннице — мягкое снотворное.

Если давление поднимается выше 180/120 мм рт. ст. или появляются боли в сердце, не ждите — сразу обращайтесь за медицинской помощью. Также здоровье стоит проверить тем, кто регулярно страдает от магнитных бурь – ведь это может указывать на хроническое заболевание.

