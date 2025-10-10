Мощная вспышка на Солнце: ждать ли магнитную бурю 11 октября

В конце прошлой недели ученые зафиксировали самую мощную вспышку на Солнце за последние недели. Однако поводов для тревоги пока нет: событие произошло на обратной стороне звезды и не представляет опасности для Земли. Тем не менее специалисты предупреждают — геомагнитная обстановка в ближайшие дни начнет меняться. О том, ждать ли магнитную бурю 11 октября – в материале URA.RU.
Солнечная активность 11 октября 2025
По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, днем 9 октября была зарегистрирована сильная по мощности вспышка уровня M2.0. Она произошла в 15:31 по московскому времени на западном краю Солнца и не несет геомагнитных последствий, поскольку случилась на обратной стороне звезды, не обращенной к Земле.
Это событие стало самым крупным со времени вспышки M2.7, зафиксированной 30 сентября. Несмотря на силу, оно не влияет на прогноз, согласно которому серьезных возмущений в магнитосфере до конца недели не ожидается.
В пятницу, 10 октября, уровень солнечной активности оценивается в 4,4 балла из 10, что соответствует спокойному состоянию магнитосферы. За последние сутки значительных возмущений не зафиксировано, вспышек класса C и выше не наблюдалось.
Магнитная буря 11 октября
Судя по прогнозу, в субботу, 11 октября, геомагнитная активность начнет немного расти. Вероятность сильных возмущений оценивается в 36%, слабых колебаний — в 30%, а спокойного состояния — около 34%. Это означает, что возможны кратковременные всплески геомагнитных колебаний, но до уровня настоящей бури они вряд ли дойдут.
Прогноз магнитных бурь на месяц
По данным лаборатории, магнитосфера Земли останется в основном спокойной до середины октября. Следующий заметный рост активности прогнозируется на 12–13 октября, когда возможна слабая магнитная буря (уровень G1).
Дальше, в конце месяца, 26 и 30 октября, ожидается кратковременное усиление до «желтой» зоны, но без серьезных штормов. Новая волна активности возможна в начале ноября. В остальное время геомагнитная обстановка будет стабильной, с индексом Kp не выше 4 единиц.
Какие симптомы у человека при магнитных бурях
Ученые до сих пор спорят, влияют ли магнитные бури напрямую на здоровье. Но многие замечают, что в дни повышенной геомагнитной активности они чувствуют себя хуже. Считается, что колебания магнитного поля могут влиять на давление, особенно у тех, у кого уже есть проблемы с сердцем или сосудами.
Во время бурь метеозависимые люди чаще жалуются на:
- головные боли и головокружения;
- скачки давления;
- тревогу, раздражительность, проблемы со сном;
- слабость и сонливость;
- боли в суставах.
Какие таблетки пить при магнитных бурях
Специальных таблеток от магнитных бурь не существует, но есть простые советы, которые помогают легче пережить такие дни. Старайтесь не перенапрягаться и по возможности меньше нервничать. Пейте достаточно воды, откажитесь от кофе, алкоголя и тяжелой пищи. Полезно гулять на свежем воздухе и соблюдать режим сна — ложиться и вставать в одно и то же время.
Если все же самочувствие ухудшается, можно принять те лекарства, которые обычно помогают именно вам. При головной боли — легкое обезболивающее, при тревоге — успокаивающее средство. При скачках давления стоит использовать препараты, назначенные врачом, а при бессоннице — мягкое снотворное.
Если давление поднимается выше 180/120 мм рт. ст. или появляются боли в сердце, не ждите — сразу обращайтесь за медицинской помощью. Также здоровье стоит проверить тем, кто регулярно страдает от магнитных бурь – ведь это может указывать на хроническое заболевание.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.