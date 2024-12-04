«Уральскому управлению строительной экспертизы» обновили лицензию

Федеральная служба по аккредитации по инициативе владельца отозвала лицензию у «Уральского управления строительной экспертизы», которое занималась в том числе негосударственной экспертизой результатов инженерных изысканий и проектной документации. Это решение стало заключительным этапом в реорганизации компании, которая продлилась более года.
Перед переустройством, еще осенью 2023 года, было создано другое юрлицо — «Уральское управление строительной экспертизы — Е», которое прошло государственную аккредитацию на соответствие необходимым требованиям. И уже зимой 2024 года специалисты приступили к выполнению экспертизы в составе новой организации, следует из данных с портала единого государственного реестра заключений (ГИС ЕГРЗ).
За это время компания провела около 200 экспертиз для ведущих застройщиков Екатеринбурга. Среди них «Эталон», ЛСР, «Астон», «Атомстройкомплекс», «Брусника», УГМК, «Железно», СКМ и другие.
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