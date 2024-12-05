Таможенники Петербурга нашли в посылке от Деда Мороза 18 тысяч евро и таблетки

Дед Мороз пытался отправить контрабанду из Петербурга в Ригу
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Против Деда Мороза завели уголовное дело по статье о контрабанде (архивное фото)
Против Деда Мороза завели уголовное дело по статье о контрабанде (архивное фото) Фото:

Мужчина, переодетый в Деда Мороза, пытался переправить из Санкт-Петербурга в Ригу (Латвия) посылку с 18 тысячами евро и 16 пакетов с таблетками. Посылку остановили на таможне, а Деда Мороза объявили в розыск.

«[Мужчина, переодетый в Деда Мороза] попытался отправить в своём мешке 18 тысяч евро тремя пачками налички, четыре пары серебряных серёжек, брошь и 16 блистеров с таблетками в Ригу», — сообщили в telegram-канале Mash. Там отметили, что посылка была обнаружена сотрудниками Центральной почтовой таможни.

Мужчину разыскивает петербургская полиция. Против него возбуждено уголовное дело по статье о незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров. 

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Мужчина, переодетый в Деда Мороза, пытался переправить из Санкт-Петербурга в Ригу (Латвия) посылку с 18 тысячами евро и 16 пакетов с таблетками. Посылку остановили на таможне, а Деда Мороза объявили в розыск. «[Мужчина, переодетый в Деда Мороза] попытался отправить в своём мешке 18 тысяч евро тремя пачками налички, четыре пары серебряных серёжек, брошь и 16 блистеров с таблетками в Ригу», — сообщили в telegram-канале Mash. Там отметили, что посылка была обнаружена сотрудниками Центральной почтовой таможни. Мужчину разыскивает петербургская полиция. Против него возбуждено уголовное дело по статье о незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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