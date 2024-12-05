Таможенники Петербурга нашли в посылке от Деда Мороза 18 тысяч евро и таблетки

Мужчина, переодетый в Деда Мороза, пытался переправить из Санкт-Петербурга в Ригу (Латвия) посылку с 18 тысячами евро и 16 пакетов с таблетками. Посылку остановили на таможне, а Деда Мороза объявили в розыск.
«[Мужчина, переодетый в Деда Мороза] попытался отправить в своём мешке 18 тысяч евро тремя пачками налички, четыре пары серебряных серёжек, брошь и 16 блистеров с таблетками в Ригу», — сообщили в telegram-канале Mash. Там отметили, что посылка была обнаружена сотрудниками Центральной почтовой таможни.
Мужчину разыскивает петербургская полиция. Против него возбуждено уголовное дело по статье о незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров.
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