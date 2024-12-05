Онкобольного челябинца заставили ждать жизненно важные лекарства

06 декабря 2024 в 11:31 Размер текста - 17 +

Пожилого инвалида записали в лист ожидания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 70-летнего инвалида 1 группы с онкологией записали в лист ожидания на получение жизненно важных лекарств. Об этом URA.RU рассказала дочь пациента. В пресс-службе регионального минздрава сообщили, что проверили заявку. «Папа инвалид 1 группы, у него рак. У него начал падать гемоглобин, онколог выписал препараты, но терапевт сообщил, что их нет», — рассказала URA.RU дочь пациента. По словам дочери, терапевт отметила, что сделала заявку, но на одобрение минздрава уйдет время и лекарства выдадут не раньше, чем через две недели. Врачи сказали, что в самой поликлинике таких медикаментов нет. «Мы и так покупаем каждую неделю лекарства на сумму от пяти тысяч рублей, потому что некогда ждать. Если прописали препарат, то лечиться надо сейчас, а не потом», — пояснила челябинка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава, этих лекарств действительно не было в поликлинике. После запроса агентства специалисты связались с врачами и проверили информацию. «Препараты отгружены в медучреждение. С пациентом в ближайшее время свяжутся и пригласят за выпиской рецепта», — отметили в пресс-службе минздрава. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 70-летнего инвалида 1 группы с онкологией записали в лист ожидания на получение жизненно важных лекарств. Об этом URA.RU рассказала дочь пациента. В пресс-службе регионального минздрава сообщили, что проверили заявку. «Папа инвалид 1 группы, у него рак. У него начал падать гемоглобин, онколог выписал препараты, но терапевт сообщил, что их нет», — рассказала URA.RU дочь пациента. По словам дочери, терапевт отметила, что сделала заявку, но на одобрение минздрава уйдет время и лекарства выдадут не раньше, чем через две недели. Врачи сказали, что в самой поликлинике таких медикаментов нет. «Мы и так покупаем каждую неделю лекарства на сумму от пяти тысяч рублей, потому что некогда ждать. Если прописали препарат, то лечиться надо сейчас, а не потом», — пояснила челябинка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава, этих лекарств действительно не было в поликлинике. После запроса агентства специалисты связались с врачами и проверили информацию. «Препараты отгружены в медучреждение. С пациентом в ближайшее время свяжутся и пригласят за выпиской рецепта», — отметили в пресс-службе минздрава.