05 декабря 2024

Онкобольного челябинца заставили ждать жизненно важные лекарства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поступление новой партии вакцины от гриппа двух наименований "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп". Челябинск, минздрав, лекарства, медицина, областной аптечный склад
Пожилого инвалида записали в лист ожидания Фото:

В Челябинске 70-летнего инвалида 1 группы с онкологией записали в лист ожидания на получение жизненно важных лекарств. Об этом URA.RU рассказала дочь пациента. В пресс-службе регионального минздрава сообщили, что проверили заявку.

«Папа инвалид 1 группы, у него рак. У него начал падать гемоглобин, онколог выписал препараты, но терапевт сообщил, что их нет», — рассказала URA.RU дочь пациента.

По словам дочери, терапевт отметила, что сделала заявку, но на одобрение минздрава уйдет время и лекарства выдадут не раньше, чем через две недели. Врачи сказали, что в самой поликлинике таких медикаментов нет.

«Мы и так покупаем каждую неделю лекарства на сумму от пяти тысяч рублей, потому что некогда ждать. Если прописали препарат, то лечиться надо сейчас, а не потом», — пояснила челябинка.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава, этих лекарств действительно не было в поликлинике. После запроса агентства специалисты связались с врачами и проверили информацию.

«Препараты отгружены в медучреждение. С пациентом в ближайшее время свяжутся и пригласят за выпиской рецепта», — отметили в пресс-службе минздрава.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 70-летнего инвалида 1 группы с онкологией записали в лист ожидания на получение жизненно важных лекарств. Об этом URA.RU рассказала дочь пациента. В пресс-службе регионального минздрава сообщили, что проверили заявку. «Папа инвалид 1 группы, у него рак. У него начал падать гемоглобин, онколог выписал препараты, но терапевт сообщил, что их нет», — рассказала URA.RU дочь пациента. По словам дочери, терапевт отметила, что сделала заявку, но на одобрение минздрава уйдет время и лекарства выдадут не раньше, чем через две недели. Врачи сказали, что в самой поликлинике таких медикаментов нет. «Мы и так покупаем каждую неделю лекарства на сумму от пяти тысяч рублей, потому что некогда ждать. Если прописали препарат, то лечиться надо сейчас, а не потом», — пояснила челябинка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава, этих лекарств действительно не было в поликлинике. После запроса агентства специалисты связались с врачами и проверили информацию. «Препараты отгружены в медучреждение. С пациентом в ближайшее время свяжутся и пригласят за выпиской рецепта», — отметили в пресс-службе минздрава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...