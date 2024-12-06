Челябинские рыбаки спасли лося, провалившегося под лед

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Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси, лосиная ферма, солончак
Рыбаки спасли жизнь лосю Фото:

Рыбаки из Нязепетровского района Челябинской области спасли провалившегося под лед лося. Мужчины около 40 минут рубили лед, расчищая животному путь к берегу.

«В выходные поехали на рыбалку в сторону Ильинки. Приехав на лед, обнаружили, что лось провалился, приняли решение выдолбить его из ледяного плена», — рассказал в эфире «Нязепетровский контур» рыбак и охотник Алексей Берсенев.

По словам мужчины, с друзьями он около 40 минут рубили лед, чтобы дать животному возможность добраться до берега. По итогу лось был спасен, а Берсенев получил благодарность от Госохотнадзора.

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Рыбаки из Нязепетровского района Челябинской области спасли провалившегося под лед лося. Мужчины около 40 минут рубили лед, расчищая животному путь к берегу. «В выходные поехали на рыбалку в сторону Ильинки. Приехав на лед, обнаружили, что лось провалился, приняли решение выдолбить его из ледяного плена», — рассказал в эфире «Нязепетровский контур» рыбак и охотник Алексей Берсенев. По словам мужчины, с друзьями он около 40 минут рубили лед, чтобы дать животному возможность добраться до берега. По итогу лось был спасен, а Берсенев получил благодарность от Госохотнадзора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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