Челябинские рыбаки спасли лося, провалившегося под лед

Рыбаки из Нязепетровского района Челябинской области спасли провалившегося под лед лося. Мужчины около 40 минут рубили лед, расчищая животному путь к берегу.
«В выходные поехали на рыбалку в сторону Ильинки. Приехав на лед, обнаружили, что лось провалился, приняли решение выдолбить его из ледяного плена», — рассказал в эфире «Нязепетровский контур» рыбак и охотник Алексей Берсенев.
По словам мужчины, с друзьями он около 40 минут рубили лед, чтобы дать животному возможность добраться до берега. По итогу лось был спасен, а Берсенев получил благодарность от Госохотнадзора.
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