Россиян предупредили о хитрой схеме мошенников с полисами ОМС

Мошенники обманывают граждан, используя схему с полисами обязательного медицинского страхования (ОМС) для получения доступа к личным кабинетам на портале «Госуслуги». Об этом россиян предупредила эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.
«Мошенники заявляют о необходимости обновления данных и просят предоставить код из СМС, который якобы необходим для завершения процедуры [по обновлению данных ОМС]. Этот код позволяет им получить доступ к личному кабинету на 'Госуслугах'», — отметила эксперт Храпунова в интервью РИА Новости.
По словам Храпуновой, мошенники убеждают жертв, что их полисы ОМС нуждаются в обновлении из-за введения новых правил. Она призвала граждан быть осторожными и не передавать никому коды аутентификации из СМС. Она сравнила этот поступок с тем, как если бы человек отдал незнакомцу ключи от собственной квартиры.
Мошеннические схемы для получения данных на портале «Госуслуги», становятся все более изощренными, передает РАПСИ. Ранее была зафиксирована методика, при которой злоумышленники якобы отправляли пользователям «подарки», представляясь сотрудниками «Почты России». Далее они просили прислать им «код подтверждения доставки».
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