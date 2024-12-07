07 декабря 2024
06 декабря 2024

Три машины на огромной скорости проехались по встречке на ЕКАД. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Чем закончилась поездка машин по встречной полосе ЕКАД пока неизвестно (архивное фото)
Чем закончилась поездка машин по встречной полосе ЕКАД пока неизвестно (архивное фото) Фото:

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) три машины ехали по встречной полосе со скоростью около 110 километров в час. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Три неизвестные машины ехали против движения по ЕКАДу в сторону города со скоростью 110 км/ч», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На видео очевидцы шокированы происходящим. Подробности о том, чем закончилась поездка автомобилей по встречной полосе, пока неизвестны.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Госавтоинспекции Екатеринбурга за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) три машины ехали по встречной полосе со скоростью около 110 километров в час. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Три неизвестные машины ехали против движения по ЕКАДу в сторону города со скоростью 110 км/ч», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На видео очевидцы шокированы происходящим. Подробности о том, чем закончилась поездка автомобилей по встречной полосе, пока неизвестны. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Госавтоинспекции Екатеринбурга за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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