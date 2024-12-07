На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) три машины ехали по встречной полосе со скоростью около 110 километров в час. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Три неизвестные машины ехали против движения по ЕКАДу в сторону города со скоростью 110 км/ч», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На видео очевидцы шокированы происходящим. Подробности о том, чем закончилась поездка автомобилей по встречной полосе, пока неизвестны.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Госавтоинспекции Екатеринбурга за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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