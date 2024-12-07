На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск 8 декабря столкнулись Niva и Audi. В результате ДТП немецкое авто оказалось в кювете, а водитель отечественной машины скончался на месте аварии до приезда медиков. Подробности сообщает Госавтоинспекция Югры в соцсети.
«8 декабря 2024 года около 10:50 на 794-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, в Нефтеюганском районе, водитель Chevrolet Niva при выполнении разворота от обочины не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем Audi, движущимся во встречном направлении. В результате ДТП водитель Chevrolet погиб на месте», — сообщает в telegram-канале ведомство.
Автомобили получили механические повреждения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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