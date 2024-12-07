07 декабря 2024
06 декабря 2024

На трассе в ХМАО легковушка улетела в кювет, есть погибшие. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ГИБДД сообщили, что водитель Niva не пропустил Audi при развороте
В ГИБДД сообщили, что водитель Niva не пропустил Audi при развороте Фото:

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск 8 декабря столкнулись Niva и Audi. В результате ДТП немецкое авто оказалось в кювете, а водитель отечественной машины скончался на месте аварии до приезда медиков. Подробности сообщает Госавтоинспекция Югры в соцсети.

«8 декабря 2024 года около 10:50 на 794-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, в Нефтеюганском районе, водитель Chevrolet Niva при выполнении разворота от обочины не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем Audi, движущимся во встречном направлении. В результате ДТП водитель Chevrolet погиб на месте», — сообщает в telegram-канале ведомство.

Автомобили получили механические повреждения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск 8 декабря столкнулись Niva и Audi. В результате ДТП немецкое авто оказалось в кювете, а водитель отечественной машины скончался на месте аварии до приезда медиков. Подробности сообщает Госавтоинспекция Югры в соцсети. «8 декабря 2024 года около 10:50 на 794-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, в Нефтеюганском районе, водитель Chevrolet Niva при выполнении разворота от обочины не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем Audi, движущимся во встречном направлении. В результате ДТП водитель Chevrolet погиб на месте», — сообщает в telegram-канале ведомство. Автомобили получили механические повреждения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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