РЖД меняет расписание движения поезда из ХМАО

Поезд Нижневартовск — Адлер будет отправляться через день
С 15 декабря поезд РЖД №345/346 будет выполнять маршрут Нижневартовск — Адлер по новому расписанию. Об этом сообщил telegram-канал Свердловской железной дороги.
«Поезд №345/346 Нижневартовск — Адлер будет отправляться через день. Ранее он курсировал по отдельным датам», — следует из сообщения.
Также у маршрута сократится время в пути. В сторону курорта поезд будет ехать на 9,5 часов меньше, а обратно — на 4,5 часа.
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