09 декабря 2024

РЖД меняет расписание движения поезда из ХМАО

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Поезд Нижневартовск — Адлер будет отправляться через день
Поезд Нижневартовск — Адлер будет отправляться через день Фото:

С 15 декабря поезд РЖД №345/346 будет выполнять маршрут Нижневартовск — Адлер по новому расписанию. Об этом сообщил telegram-канал Свердловской железной дороги.

«Поезд №345/346 Нижневартовск — Адлер будет отправляться через день. Ранее он курсировал по отдельным датам», — следует из сообщения.

Также у маршрута сократится время в пути. В сторону курорта поезд будет ехать на 9,5 часов меньше, а обратно — на 4,5 часа.

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С 15 декабря поезд РЖД №345/346 будет выполнять маршрут Нижневартовск — Адлер по новому расписанию. Об этом сообщил telegram-канал Свердловской железной дороги. «Поезд №345/346 Нижневартовск — Адлер будет отправляться через день. Ранее он курсировал по отдельным датам», — следует из сообщения. Также у маршрута сократится время в пути. В сторону курорта поезд будет ехать на 9,5 часов меньше, а обратно — на 4,5 часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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