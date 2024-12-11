Советник офиса Зеленского: Украина готова на переговоры с Россией

Подоляк заявил, что Украина потребует справедливых условий на переговорах с РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина готова на переговоры с Россией. Об этом сообщил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.
«Украина действительно готова к переговорам с Россией», — заявил Подоляк. Он добавил, что простого решения ждать не стоит, так как Украина потребует справедливых условий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.