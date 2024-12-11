Советник офиса Зеленского: Украина готова на переговоры с Россией

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Подоляк заявил, что Украина потребует справедливых условий на переговорах с РФ
Подоляк заявил, что Украина потребует справедливых условий на переговорах с РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина готова на переговоры с Россией. Об этом сообщил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

«Украина действительно готова к переговорам с Россией», — заявил Подоляк. Он добавил, что простого решения ждать не стоит, так как Украина потребует справедливых условий.

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Украина готова на переговоры с Россией. Об этом сообщил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк. «Украина действительно готова к переговорам с Россией», — заявил Подоляк. Он добавил, что простого решения ждать не стоит, так как Украина потребует справедливых условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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