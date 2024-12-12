Умер режиссер фильма «Подвиг Одессы» Владимир Стрелков

Ушел из жизни известный российский режиссер и сценарист Владимир Стрелков, известный по фильму «Подвиг Одессы». Он скончался 12 декабря на 87-м году жизни.
«Постановщика не стало 12 декабря в возрасте 86 лет», — передает пресс-служба Союза кинематографистов России. Причины смерти не уточняются.
Он родился в 1938 году и после окончания ВГИКа в 1964 году начал свою карьеру режиссера. В течение своей долгой карьеры Стрелков снял более сорока фильмов и телепрограмм, среди которых знаменитая картина «Аллегро с огнем».
Владимир Стрелков также известен своей работой на Казанской киностудии и Одесской студии, которую называли «советским Голливудом». Его фильмы, такие как «Я, сын трудового народа» и «Подвиг Одессы», оставили значительный след в истории советского и российского кинематографа.
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