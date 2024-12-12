Умер режиссер фильма «Подвиг Одессы» Владимир Стрелков

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Стрелков за время своей карьеры снял более сорока фильмов
Стрелков за время своей карьеры снял более сорока фильмов Фото:

Ушел из жизни известный российский режиссер и сценарист Владимир Стрелков, известный по фильму «Подвиг Одессы». Он скончался 12 декабря на 87-м году жизни.

«Постановщика не стало 12 декабря в возрасте 86 лет», — передает пресс-служба Союза кинематографистов России. Причины смерти не уточняются. 

Он родился в 1938 году и после окончания ВГИКа в 1964 году начал свою карьеру режиссера. В течение своей долгой карьеры Стрелков снял более сорока фильмов и телепрограмм, среди которых знаменитая картина «Аллегро с огнем».

Владимир Стрелков также известен своей работой на Казанской киностудии и Одесской студии, которую называли «советским Голливудом». Его фильмы, такие как «Я, сын трудового народа» и «Подвиг Одессы», оставили значительный след в истории советского и российского кинематографа.

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Ушел из жизни известный российский режиссер и сценарист Владимир Стрелков, известный по фильму «Подвиг Одессы». Он скончался 12 декабря на 87-м году жизни. «Постановщика не стало 12 декабря в возрасте 86 лет», — передает пресс-служба Союза кинематографистов России. Причины смерти не уточняются.  Он родился в 1938 году и после окончания ВГИКа в 1964 году начал свою карьеру режиссера. В течение своей долгой карьеры Стрелков снял более сорока фильмов и телепрограмм, среди которых знаменитая картина «Аллегро с огнем». Владимир Стрелков также известен своей работой на Казанской киностудии и Одесской студии, которую называли «советским Голливудом». Его фильмы, такие как «Я, сын трудового народа» и «Подвиг Одессы», оставили значительный след в истории советского и российского кинематографа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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