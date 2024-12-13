России нужен полноценный мир на Украине, а не перемирие: о чем говорил Песков 13 декабря

Песков: России нужен только полноценный мир
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Песков заявил, что временное перемирие России не нужно, власти примут только завершение конфликта на условиях Москвы
Песков заявил, что временное перемирие России не нужно, власти примут только завершение конфликта на условиях Москвы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что стране нужен полноценный мир с выполнением всех обозначенных Москвой условий, а не временное перемирие с Украиной. Он также согласился с заявлением избранного президента США Дональда Трампа о том, что использование американских ракет Украиной против России является эскалацией конфликта. О чем еще сообщил представитель Кремля во время беседы с журналистами — в материале URA.RU. 

России не нужно временное перемирие

Кремль не интересует временное перемирие с Украиной. По словам Пескова, Россию удовлетворит только полноценный мир с выполнением всех условий, что обозначила Москва. «Перемирие — это не то, что мы хотим. Мы хотим мир, который наступит после того, как будут выполнены наши условия и будут достигнуты все поставленные нами цели», — заявил представитель Кремля.

Переговоры с Украиной

Россия считает возможными и нужными переговоры с Украиной на базе стамбульских договоренностей. Песков отметил, что власти сохраняют открытость к диалогу, а уклонение Киева от переговорного процесса вынуждает Москву продолжать реализацию специальной военной операции (СВО). «Россия сохраняет свою открытость к переговорам<...> Считаем их возможными и необходимыми на базе стамбульских договоренностей 2022 года», — заявил представитель Кремля.

Эскалация конфликта

Песков отметил, что позиция избранного президентом США Дональда Трампа, о том, что ракетные удары по России будут способствовать эскалации конфликта, согласуется с официальной точкой зрения Кремля. «Заявление полностью совпадает с нашей позицией. <...> Очевидно, что он понимает, что именно эскалирует ситуацию вокруг конфликта», — заявил пресс-секретарь президента.

Песков выразил мнение, что неуместно возлагать большие ожидания на быстрое мирное разрешение украинского кризиса в связи с инаугурацией нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Он предложил дождаться официального назначения политика на пост президента, чтобы делать какие-либо выводы. По его мнению, пока рано говорить о том, станет ли Трамп отменять разрешение действующей администрации на удары американскими ракетами вглубь страны. 

Месть за Таганрог 

Массированная атака по энергетическим объектам на территории Украины от 13 декабря, была осуществлена, в том числе, в ответ на ракетный удар по Таганрогу, проведенную Вооруженными силами Украины (ВСУ). «В том числе», — подтвердил Песков журналистам.

Поддержка Обрана

Представитель Кремля также заявил, что Москва продолжит оказывать поддержку действиям премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении вопросов, связанных с Украиной. Он отметил, что Россия предоставила Венгрии конкретные предложения относительно обмена пленными в период Рождественских праздников. 

Приглашение Пашиняна на ненормальный саммит

По словам Пескова, Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приглашение премьер-министру Армении Николу Пашиняну принять участие в неофициальной встрече лидеров стран Содружества Независимых Государств. Она пройдет в Санкт-Петербурге 25-26 декабря.

Встреча Путина и Пашиняна, после заседания Евразийского межправительственного совета

Сегодня, 13 декабря, в Москве пройдет заседание Евразийского межправительственного совета в Москве. Пресс-секретарь российского президента уточнил, что отдельной встречи Путина и Пашиняна после встречи не планируется

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что стране нужен полноценный мир с выполнением всех обозначенных Москвой условий, а не временное перемирие с Украиной. Он также согласился с заявлением избранного президента США Дональда Трампа о том, что использование американских ракет Украиной против России является эскалацией конфликта. О чем еще сообщил представитель Кремля во время беседы с журналистами — в материале URA.RU.  России не нужно временное перемирие Кремль не интересует временное перемирие с Украиной. По словам Пескова, Россию удовлетворит только полноценный мир с выполнением всех условий, что обозначила Москва. «Перемирие — это не то, что мы хотим. Мы хотим мир, который наступит после того, как будут выполнены наши условия и будут достигнуты все поставленные нами цели», — заявил представитель Кремля. Переговоры с Украиной Россия считает возможными и нужными переговоры с Украиной на базе стамбульских договоренностей. Песков отметил, что власти сохраняют открытость к диалогу, а уклонение Киева от переговорного процесса вынуждает Москву продолжать реализацию специальной военной операции (СВО). «Россия сохраняет свою открытость к переговорам<...> Считаем их возможными и необходимыми на базе стамбульских договоренностей 2022 года», — заявил представитель Кремля. Эскалация конфликта Песков отметил, что позиция избранного президентом США Дональда Трампа, о том, что ракетные удары по России будут способствовать эскалации конфликта, согласуется с официальной точкой зрения Кремля. «Заявление полностью совпадает с нашей позицией. <...> Очевидно, что он понимает, что именно эскалирует ситуацию вокруг конфликта», — заявил пресс-секретарь президента. Песков выразил мнение, что неуместно возлагать большие ожидания на быстрое мирное разрешение украинского кризиса в связи с инаугурацией нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Он предложил дождаться официального назначения политика на пост президента, чтобы делать какие-либо выводы. По его мнению, пока рано говорить о том, станет ли Трамп отменять разрешение действующей администрации на удары американскими ракетами вглубь страны.  Месть за Таганрог  Массированная атака по энергетическим объектам на территории Украины от 13 декабря, была осуществлена, в том числе, в ответ на ракетный удар по Таганрогу, проведенную Вооруженными силами Украины (ВСУ). «В том числе», — подтвердил Песков журналистам. Поддержка Обрана Представитель Кремля также заявил, что Москва продолжит оказывать поддержку действиям премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении вопросов, связанных с Украиной. Он отметил, что Россия предоставила Венгрии конкретные предложения относительно обмена пленными в период Рождественских праздников.  Приглашение Пашиняна на ненормальный саммит По словам Пескова, Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приглашение премьер-министру Армении Николу Пашиняну принять участие в неофициальной встрече лидеров стран Содружества Независимых Государств. Она пройдет в Санкт-Петербурге 25-26 декабря. Встреча Путина и Пашиняна, после заседания Евразийского межправительственного совета Сегодня, 13 декабря, в Москве пройдет заседание Евразийского межправительственного совета в Москве. Пресс-секретарь российского президента уточнил, что отдельной встречи Путина и Пашиняна после встречи не планируется. 
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