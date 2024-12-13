России нужен полноценный мир на Украине, а не перемирие: о чем говорил Песков 13 декабря

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что стране нужен полноценный мир с выполнением всех обозначенных Москвой условий, а не временное перемирие с Украиной. Он также согласился с заявлением избранного президента США Дональда Трампа о том, что использование американских ракет Украиной против России является эскалацией конфликта. О чем еще сообщил представитель Кремля во время беседы с журналистами — в материале URA.RU.
России не нужно временное перемирие
Кремль не интересует временное перемирие с Украиной. По словам Пескова, Россию удовлетворит только полноценный мир с выполнением всех условий, что обозначила Москва. «Перемирие — это не то, что мы хотим. Мы хотим мир, который наступит после того, как будут выполнены наши условия и будут достигнуты все поставленные нами цели», — заявил представитель Кремля.
Переговоры с Украиной
Россия считает возможными и нужными переговоры с Украиной на базе стамбульских договоренностей. Песков отметил, что власти сохраняют открытость к диалогу, а уклонение Киева от переговорного процесса вынуждает Москву продолжать реализацию специальной военной операции (СВО). «Россия сохраняет свою открытость к переговорам<...> Считаем их возможными и необходимыми на базе стамбульских договоренностей 2022 года», — заявил представитель Кремля.
Эскалация конфликта
Песков отметил, что позиция избранного президентом США Дональда Трампа, о том, что ракетные удары по России будут способствовать эскалации конфликта, согласуется с официальной точкой зрения Кремля. «Заявление полностью совпадает с нашей позицией. <...> Очевидно, что он понимает, что именно эскалирует ситуацию вокруг конфликта», — заявил пресс-секретарь президента.
Песков выразил мнение, что неуместно возлагать большие ожидания на быстрое мирное разрешение украинского кризиса в связи с инаугурацией нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Он предложил дождаться официального назначения политика на пост президента, чтобы делать какие-либо выводы. По его мнению, пока рано говорить о том, станет ли Трамп отменять разрешение действующей администрации на удары американскими ракетами вглубь страны.
Месть за Таганрог
Массированная атака по энергетическим объектам на территории Украины от 13 декабря, была осуществлена, в том числе, в ответ на ракетный удар по Таганрогу, проведенную Вооруженными силами Украины (ВСУ). «В том числе», — подтвердил Песков журналистам.
Поддержка Обрана
Представитель Кремля также заявил, что Москва продолжит оказывать поддержку действиям премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении вопросов, связанных с Украиной. Он отметил, что Россия предоставила Венгрии конкретные предложения относительно обмена пленными в период Рождественских праздников.
Приглашение Пашиняна на ненормальный саммит
По словам Пескова, Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приглашение премьер-министру Армении Николу Пашиняну принять участие в неофициальной встрече лидеров стран Содружества Независимых Государств. Она пройдет в Санкт-Петербурге 25-26 декабря.
Встреча Путина и Пашиняна, после заседания Евразийского межправительственного совета
Сегодня, 13 декабря, в Москве пройдет заседание Евразийского межправительственного совета в Москве. Пресс-секретарь российского президента уточнил, что отдельной встречи Путина и Пашиняна после встречи не планируется.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.