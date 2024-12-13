Песков: Москва передала Орбану предложения по обмену пленными

Россия передала Венгрии конкретные предложения по рождественскому обмену пленными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы передали наши конкретные предложения, они были переданы в посольство Венгрии в Москве», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции. Он подчеркнул, что переданные предложения были конкретными.
Также пресс-секретарь президента напомнил, что Россия заявляла 12 декабря, что поддерживает усилия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Также Песков напомнил, что киевский режим отказался от предложенного Орбана плана по масштабному обмену пленными.
Ранее стало известно, что Венгрия предлагает масштабный обмен пленными между РФ и Украиной на Рождество. В телефонном разговоре президент России Владимир Путин согласился с предложением Орбана, а украинский лидер Владимир Зеленский отверг инициативу.
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