В Кремле согласились с позицией Трампа по эскалации украинского конфликта

Песков поддержал Трампа в вопросе ракетной эскалации

13 декабря 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Песков заявил об общих взглядах с Трампом по разрешению на атаки по РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с мнением избранного президента США Дональда Трампа о том, что использование ракет является фактором эскалации конфликтов. «Эскалация само по себе заявление совпадает с нашей позицией. У нас совпадает видение причин эскалации. Конечно, это нам импонирует. Трамп понимает, что именно эскалирует ситуацию вокруг конфликта», — заявил Песков. Тем не менее, Песков выразил осторожность в дальнейших прогнозах относительно политики Трампа, после его возможного возвращения к власти, отметив, что предсказывать действия политика до его инаугурации. Он предложил предложил дождаться официального занятия им поста президента, чтобы делать какие-либо выводы. Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что выступает против нанесения Вооруженными Силами Украины (ВСУ) ударов западными ракетами по территории России. Республиканец выразил мнение, что так Штаты только обостряют и усугубляют конфликт между странами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с мнением избранного президента США Дональда Трампа о том, что использование ракет является фактором эскалации конфликтов. «Эскалация само по себе заявление совпадает с нашей позицией. У нас совпадает видение причин эскалации. Конечно, это нам импонирует. Трамп понимает, что именно эскалирует ситуацию вокруг конфликта», — заявил Песков. Тем не менее, Песков выразил осторожность в дальнейших прогнозах относительно политики Трампа, после его возможного возвращения к власти, отметив, что предсказывать действия политика до его инаугурации. Он предложил предложил дождаться официального занятия им поста президента, чтобы делать какие-либо выводы. Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что выступает против нанесения Вооруженными Силами Украины (ВСУ) ударов западными ракетами по территории России. Республиканец выразил мнение, что так Штаты только обостряют и усугубляют конфликт между странами.