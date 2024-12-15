NYP: некоторые гирлянды приводят к раковым опухолям

NYP: гирлянды синего цвета приводят к раковым опухолям и проблемам с сердцем
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Гирлянды синего цвета могут спровоцировать появление раковых опухолей Фото:

Яркие, мигающие или синие рождественские гирлянды могут спровоцировать рак и диабет, а также привести к проблемам с сердцем и сном. Об этом пишет издание New York Post со ссылкой на «специалиста по сну» из компании по производству матрасов Winstons Beds Исы Риза.

«Яркие, мигающие или синие рождественские огни перед сном — это катастрофа для гигиены сна… Они сбивают с толку ваш мозг, подавляют мелатонин, гормон сна и затрудняют расслабление вашего тела», — рассказал Риз. Его слова передает издание New York Post.

Он считает, что яркие и мигающие гирлянды, особенно синего цвета, могут подавить ночью выработку меланина и сбить биологические часы человека. А хронический недосып, в свою очередь, увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа, сердечных заболеваний и некоторых видов рака. По его словам, синий цвет также способен вызвать проблемы со зрением.

Ранее эксперт Российского экологического движения и ОНФ Илья Рыбальченко в разговоре с 360.ru поделился, что при воздействии тепла от гирлянды на елку из ПВХ выделяются опасные вещества. Он отметил, что для предотвращения подобных случаев стоит избегать хлора в составе искусственного дерева.

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Яркие, мигающие или синие рождественские гирлянды могут спровоцировать рак и диабет, а также привести к проблемам с сердцем и сном. Об этом пишет издание New York Post со ссылкой на «специалиста по сну» из компании по производству матрасов Winstons Beds Исы Риза. «Яркие, мигающие или синие рождественские огни перед сном — это катастрофа для гигиены сна… Они сбивают с толку ваш мозг, подавляют мелатонин, гормон сна и затрудняют расслабление вашего тела», — рассказал Риз. Его слова передает издание New York Post. Он считает, что яркие и мигающие гирлянды, особенно синего цвета, могут подавить ночью выработку меланина и сбить биологические часы человека. А хронический недосып, в свою очередь, увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа, сердечных заболеваний и некоторых видов рака. По его словам, синий цвет также способен вызвать проблемы со зрением. Ранее эксперт Российского экологического движения и ОНФ Илья Рыбальченко в разговоре с 360.ru поделился, что при воздействии тепла от гирлянды на елку из ПВХ выделяются опасные вещества. Он отметил, что для предотвращения подобных случаев стоит избегать хлора в составе искусственного дерева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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