NYP: некоторые гирлянды приводят к раковым опухолям

NYP: гирлянды синего цвета приводят к раковым опухолям и проблемам с сердцем

15 декабря 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

Гирлянды синего цвета могут спровоцировать появление раковых опухолей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Яркие, мигающие или синие рождественские гирлянды могут спровоцировать рак и диабет, а также привести к проблемам с сердцем и сном. Об этом пишет издание New York Post со ссылкой на «специалиста по сну» из компании по производству матрасов Winstons Beds Исы Риза. «Яркие, мигающие или синие рождественские огни перед сном — это катастрофа для гигиены сна… Они сбивают с толку ваш мозг, подавляют мелатонин, гормон сна и затрудняют расслабление вашего тела», — рассказал Риз. Его слова передает издание New York Post . Он считает, что яркие и мигающие гирлянды, особенно синего цвета, могут подавить ночью выработку меланина и сбить биологические часы человека. А хронический недосып, в свою очередь, увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа, сердечных заболеваний и некоторых видов рака. По его словам, синий цвет также способен вызвать проблемы со зрением. Ранее эксперт Российского экологического движения и ОНФ Илья Рыбальченко в разговоре с 360.ru поделился, что при воздействии тепла от гирлянды на елку из ПВХ выделяются опасные вещества. Он отметил, что для предотвращения подобных случаев стоит избегать хлора в составе искусственного дерева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Яркие, мигающие или синие рождественские гирлянды могут спровоцировать рак и диабет, а также привести к проблемам с сердцем и сном. Об этом пишет издание New York Post со ссылкой на «специалиста по сну» из компании по производству матрасов Winstons Beds Исы Риза. «Яркие, мигающие или синие рождественские огни перед сном — это катастрофа для гигиены сна… Они сбивают с толку ваш мозг, подавляют мелатонин, гормон сна и затрудняют расслабление вашего тела», — рассказал Риз. Его слова передает издание New York Post. Он считает, что яркие и мигающие гирлянды, особенно синего цвета, могут подавить ночью выработку меланина и сбить биологические часы человека. А хронический недосып, в свою очередь, увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа, сердечных заболеваний и некоторых видов рака. По его словам, синий цвет также способен вызвать проблемы со зрением. Ранее эксперт Российского экологического движения и ОНФ Илья Рыбальченко в разговоре с 360.ru поделился, что при воздействии тепла от гирлянды на елку из ПВХ выделяются опасные вещества. Он отметил, что для предотвращения подобных случаев стоит избегать хлора в составе искусственного дерева.