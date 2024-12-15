NYP: некоторые гирлянды приводят к раковым опухолям

Яркие, мигающие или синие рождественские гирлянды могут спровоцировать рак и диабет, а также привести к проблемам с сердцем и сном. Об этом пишет издание New York Post со ссылкой на «специалиста по сну» из компании по производству матрасов Winstons Beds Исы Риза.
«Яркие, мигающие или синие рождественские огни перед сном — это катастрофа для гигиены сна… Они сбивают с толку ваш мозг, подавляют мелатонин, гормон сна и затрудняют расслабление вашего тела», — рассказал Риз. Его слова передает издание
Он считает, что яркие и мигающие гирлянды, особенно синего цвета, могут подавить ночью выработку меланина и сбить биологические часы человека. А хронический недосып, в свою очередь, увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа, сердечных заболеваний и некоторых видов рака. По его словам, синий цвет также способен вызвать проблемы со зрением.
Ранее эксперт Российского экологического движения и ОНФ Илья Рыбальченко в разговоре с 360.ru поделился, что при воздействии тепла от гирлянды на елку из ПВХ выделяются опасные вещества. Он отметил, что для предотвращения подобных случаев стоит избегать хлора в составе искусственного дерева.
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