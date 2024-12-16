Пермяков зовут грузить чемоданы за зарплату в 360 тысяч

Жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям разнорабочих в аэропортах Москвы. Трудиться необходимо вахтовым методом в багажном отделении, где нужно грузить чемоданы пассажиров. За вахту можно заработать до 360 тысяч рублей.
«Работа в Москве для соискателей из Пермского края, можно без опыта. Вахты от 15 до 180 смен с зарплатой от 240 тысяч до 360 тысяч рублей. Возможно временное оформление. Бесплатное трехразовое питание и заселение с первого дня. Место работы — багажное отделение», — сообщается на сайте HeadHunter. В объявлении уточняется, что каждому, кто уговорит устроиться на эту работу друга, будет выписана премия в 10 тысяч рублей.
Вахтовикам обещают предоставить за счет работодателя жилье и обеспечить трехразовым питанием. Для сотрудников без опыта проведут обучение. Рабочие места оснащены всем необходимым. Есть раздевалки, душ, кухня, а также комната отдыха.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу в московском аэропорту Шереметьево, где базируется авиакомпания «Аэрофлот». Там необходимо заниматься мойкой самолетов Superjet, Airbus и Boeing за зарплату в 400 тысяч рублей.
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