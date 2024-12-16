Власти ХМАО пообещали ежегодно строить пять пожарных депо

Губернатор ХМАО провел встречу с замминистра МЧС Антроповой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор ХМАО Кухарук провел встречу с замминистра МЧС Антроповой
Губернатор ХМАО Кухарук провел встречу с замминистра МЧС Антроповой Фото:

Власти ХМАО планируют каждый год закупать по пять быстровозводимых зданий для строительства пожарных депо. Кроме того, в 2025 году планируется масштабное обновление экипировки и техники спасателей. Об этом рассказал губернатор ХМАО Руслан Кухарук во время встречи с замглавы МЧС России Валентиной Антроповой.

«За последние три года приобретено десять зданий сборно-разборного типа для обустройства пожарных депо. Правительством Югры также принято решение о ежегодном приобретении пяти быстровозводимых зданий. В планах на 2025 год — закупка современного газодымозащитного оборудования, средств индивидуальной защиты для пожарных, дыхательных аппаратов и обновление пожарной техники», — сообщил губернатор в личном telegram-канале.

На совещании было достигнуто соглашение о совместной подготовке к предстоящему чемпионату МЧС России. Он пройдет в Югре в следующем году.

Ранее URA.RU писало, что пожарный катер, созданный конструкторами и спасателями из ХМАО, успешно завершил испытания. МЧС России заинтересовано в организации массового производства данной модели.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ХМАО планируют каждый год закупать по пять быстровозводимых зданий для строительства пожарных депо. Кроме того, в 2025 году планируется масштабное обновление экипировки и техники спасателей. Об этом рассказал губернатор ХМАО Руслан Кухарук во время встречи с замглавы МЧС России Валентиной Антроповой. «За последние три года приобретено десять зданий сборно-разборного типа для обустройства пожарных депо. Правительством Югры также принято решение о ежегодном приобретении пяти быстровозводимых зданий. В планах на 2025 год — закупка современного газодымозащитного оборудования, средств индивидуальной защиты для пожарных, дыхательных аппаратов и обновление пожарной техники», — сообщил губернатор в личном telegram-канале. На совещании было достигнуто соглашение о совместной подготовке к предстоящему чемпионату МЧС России. Он пройдет в Югре в следующем году. Ранее URA.RU писало, что пожарный катер, созданный конструкторами и спасателями из ХМАО, успешно завершил испытания. МЧС России заинтересовано в организации массового производства данной модели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...