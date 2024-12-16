Власти ХМАО пообещали ежегодно строить пять пожарных депо

Власти ХМАО планируют каждый год закупать по пять быстровозводимых зданий для строительства пожарных депо. Кроме того, в 2025 году планируется масштабное обновление экипировки и техники спасателей. Об этом рассказал губернатор ХМАО Руслан Кухарук во время встречи с замглавы МЧС России Валентиной Антроповой.
«За последние три года приобретено десять зданий сборно-разборного типа для обустройства пожарных депо. Правительством Югры также принято решение о ежегодном приобретении пяти быстровозводимых зданий. В планах на 2025 год — закупка современного газодымозащитного оборудования, средств индивидуальной защиты для пожарных, дыхательных аппаратов и обновление пожарной техники», — сообщил губернатор в личном telegram-канале.
На совещании было достигнуто соглашение о совместной подготовке к предстоящему чемпионату МЧС России. Он пройдет в Югре в следующем году.
Ранее URA.RU писало, что пожарный катер, созданный конструкторами и спасателями из ХМАО, успешно завершил испытания. МЧС России заинтересовано в организации массового производства данной модели.
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