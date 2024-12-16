Жалобы екатеринбуржцев Путину на вырубку Березовой рощи дошли до Бастрыкина

Следственный комитет начал проверку по просьбам жителей Академического района Екатеринбурга остановить застройку Березовой рощи после обращения к президенту РФ Владимиру Путину. Инициатором проверки стал председатель СК Александр Бастрыкин.
«В средствах массовой информации размещено видеообращение жителей Академического района Екатеринбурга, в котором они высказывают недовольство вырубкой деревьев в березовой роще для последующей застройки участка многоэтажными домами. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка (статья 293 УК РФ [Халатность])», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Поручение отдано и.о . руководителя свердловского отдела СК Константину Мирошниченко. Он должен будет отчитаться о ходе проверки.
Видеообращение екатеринбуржцев к главе страны появилось в распоряжении URA.RU 16 декабря. Жители района рассказали, что у них остался лишь «клочок» Березовой рощи 500 на 600 метров, который хотят снести ради 30 домов.
Построить жилые дома на территории собирается компания «Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева. Известно, что мэрия через суды пыталась отменить его план, но безуспешно (удалось отстоять лишь половину «зеленой» территории).
Сейчас площадь Березовой рощи составляет 25 га. После освоения территории бизнесом она сократится до 16 га.
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