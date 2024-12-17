В Аше директор автошколы получил 25 взяток за выдачу прав без экзамена

Он с коллегой получил свыше 650 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Аше Челябинской области осужден бывший председатель местного отделения «ДОССАФ России» за посредничество в передаче 25 взяток от желающих получить водительские права без экзамена. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Бывший председатель местного отделения „ДОССАФ России“ в Аше признан виновным в совершении 25 преступлений, предусмотренных п. „а“ ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Суд приговорил виновного к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в пресс-службе ведомства. Кроме того, ему придется выплатить штраф в размере одного миллиона рублей и он четыре года не сможет занимать определенные должности.

На суде стало известно, что в 2021 году председатель договорился с мастером по обучению вождению стать посредником в передаче взяток от желающих получить права без экзаменов (или со шпаргалками) к инспектору ГИБДД. Всего доказано 25 эпизодов на общую сумму более 650 тысяч рублей. Ранее сам инспектор был осужден на шесть лет лишения свободы, а мастер — на четыре года.