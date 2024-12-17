В Пермском крае упадут части ракеты-носителя

В Красновишерском городском округе (Пермский край) ожидают падение обломков ракеты-носителя, которую запустят на космодроме «Байконур». Об этом предупредили в группе единой дежурно-диспетчерской службы округа.
«В связи с запуском ракеты–носителя „Союз-2-1б“ с космодрома „Байконур“ ожидается падение отделяющихся частей ракеты–носителя на территории Красновишерского городского округа. Основная дата запуска: 25 декабря 2024 года в 12:45 местного времени», — сказано в сообщении.
Уточняется, что запуск ракеты могут перенести на 26 декабря. Администрация округа попросила жителей 25 декабря с 12:00 до 17:00 и 26 декабря с 12:00 до 17:00 не посещать границу с Александровским округом и Свердловской областью, где более вероятно падение обломков.
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