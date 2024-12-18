Артист балета с Путиным на груди решил сбежать из России

Российский артист балета Сергей Полунин с татуировкой лица президента РФ Владимира Путина на груди покинет Россию. Об этом он написал в соцсетях.
«Спасибо за все, что сделала для меня Россия. Приходит время и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил», — сообщил Полунин. Соответствующий пост он опубликовал у себя в Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещенной).
Артист отметил, что в России крайне добрый и человечный народ. Место направления пока неизвестно, написал Полунин.
В 2020 году произошел резонансный случай, когда украинский артист неожиданно решил замазать тату с лицом Путина для фотосессии. По его словам, это было сделано в качестве уважения традиций других народов и журналов, которые с политикой не хотят быть связаны.
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