Артист балета с Путиным на груди решил сбежать из России

Полунин после отъезда из РФ заявил, что его время в стране истекло
© Служба новостей «URA.RU»
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Полунин в скором времени покинет Россию
Полунин в скором времени покинет Россию Фото:

Российский артист балета Сергей Полунин с татуировкой лица президента РФ Владимира Путина на груди покинет Россию. Об этом он написал в соцсетях.

«Спасибо за все, что сделала для меня Россия. Приходит время и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил», — сообщил Полунин. Соответствующий пост он опубликовал у себя в Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещенной).

Артист отметил, что в России крайне добрый и человечный народ. Место направления пока неизвестно, написал Полунин.

В 2020 году произошел резонансный случай, когда украинский артист неожиданно решил замазать тату с лицом Путина для фотосессии. По его словам, это было сделано в качестве уважения традиций других народов и журналов, которые с политикой не хотят быть связаны.

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Российский артист балета Сергей Полунин с татуировкой лица президента РФ Владимира Путина на груди покинет Россию. Об этом он написал в соцсетях. «Спасибо за все, что сделала для меня Россия. Приходит время и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил», — сообщил Полунин. Соответствующий пост он опубликовал у себя в Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещенной). Артист отметил, что в России крайне добрый и человечный народ. Место направления пока неизвестно, написал Полунин. В 2020 году произошел резонансный случай, когда украинский артист неожиданно решил замазать тату с лицом Путина для фотосессии. По его словам, это было сделано в качестве уважения традиций других народов и журналов, которые с политикой не хотят быть связаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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