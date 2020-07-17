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Несколько дней назад подписчики Полунина в соцсетях обратили внимание на исчезновение татуировки с изображением российского лидера. Некоторые пользователи шутили, что танцор тоже «обнулился». Ранее Полунин пояснял, что набил татуировку с президентом для «энергетической защиты». В 2018 году, получив гражданство РФ, Полунин заявлял, что готов поддержать российского лидера: «Моя поддержка Владимиру Путину, который не продал свою страну».

«Я путешествую по разным странам, уважаю их традиции, пожелания разных журналов. Некоторые с политикой не хотят быть связаны», — цитирует Полунина Пятый канал . Он подчеркнул, что не собирается сводить татуировку. Однако если бы он и стал это делать, то изображение Путина удалил бы в последнюю очередь.

Украинский танцор балета Сергей Полунин не удалял татуировку с изображением президента РФ Владимира Путина, он ее лишь замазал для фотосессии. Так ответил танцор на вопрос об исчезновении изображения на пресс-конференции в рамках «Славянского базара» в Витебске.

Танцор не планирует удалять татуировку с Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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