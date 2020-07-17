16 июля 2020

Танцовщик Полунин ответил, куда делась татуировка с Путиным. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Сергея Полунина в ТАСС. Москва, полунин сергей
Танцор не планирует удалять татуировку с Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Украинский танцор балета Сергей Полунин не удалял татуировку с изображением президента РФ Владимира Путина, он ее лишь замазал для фотосессии. Так ответил танцор на вопрос об исчезновении изображения на пресс-конференции в рамках «Славянского базара» в Витебске.

«Я путешествую по разным странам, уважаю их традиции, пожелания разных журналов. Некоторые с политикой не хотят быть связаны», — цитирует Полунина Пятый канал. Он подчеркнул, что не собирается сводить татуировку. Однако если бы он и стал это делать, то изображение Путина удалил бы в последнюю очередь.

Несколько дней назад подписчики Полунина в соцсетях обратили внимание на исчезновение татуировки с изображением российского лидера. Некоторые пользователи шутили, что танцор тоже «обнулился». Ранее Полунин пояснял, что набил татуировку с президентом для «энергетической защиты». В 2018 году, получив гражданство РФ, Полунин заявлял, что готов поддержать российского лидера: «Моя поддержка Владимиру Путину, который не продал свою страну».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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