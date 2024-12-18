Александр Петров впервые станет отцом. Фото

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Супруга Петрова опубликовала фото с округлившимся животом
Супруга Петрова опубликовала фото с округлившимся животом Фото:

Российский актер Александр Петров и его жена Виктория Антонова ждут ребенка. Об этом супруга артиста сообщила в своих социальных сетях.

«Ждем тебя», — написала Виктория в Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещенной). Девушка опубликовала совместное фото с Петровым, где виден ее округлившийся живот.

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Российский актер Александр Петров и его жена Виктория Антонова ждут ребенка. Об этом супруга артиста сообщила в своих социальных сетях. «Ждем тебя», — написала Виктория в Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещенной). Девушка опубликовала совместное фото с Петровым, где виден ее округлившийся живот.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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