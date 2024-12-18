Супруга Петрова опубликовала фото с округлившимся животом
Российский актер Александр Петров и его жена Виктория Антонова ждут ребенка. Об этом супруга артиста сообщила в своих социальных сетях.
«Ждем тебя», — написала Виктория в Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещенной). Девушка опубликовала совместное фото с Петровым, где виден ее округлившийся живот.
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