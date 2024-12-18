Минфин США разрешил один вид операций с Газпромбанком

До 30 июня 2025 года Министерство финансов США разрешило совершать сделки по гражданской атомной энергии с Газпромбанком. Соответствующая лицензия выложена на сайте управления по контролю за гражданскими активами (OFAC).
«Во в ременное исключение из санкционного режима распространяется на проекты, запущенные до включения Газпромбанка в SDN List 21 ноября 2024 года», — говорится в документе. OFAC подчеркивает, в отношении новых проектов, например строительства АЭС «Пакш-2», лицензия не действует.
Ранее стало известно, что Минфин США ввел санкции против Газпромбанка. Тогда под запрет попали БКС-банк, Центрокредит и другие кредитных организаций.
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