Разлив нефти в Черном море нарушит идиллию в роддоме дельфинов

Эколог Латка предупредил об угрозе разлива мазута для роддома дельфинов
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Разлив мазута угрожает району размножения черноморских афалин, заявил Латка
Разлив мазута угрожает району размножения черноморских афалин, заявил Латка Фото:
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Два танкера с нефтью и мазутом тонут около Керчи, на борту есть люди

Разлив нефти в Черном море создает серьезную угрозу для «роддома» дельфинов, расположенного в Таманском заливе. Об этом сообщил научный директор Фонда защиты китов Владимир Латка.

«После разлива мазута под угрозой оказался „роддом“ дельфинов — Таманский залив», — передает слова Латки РИА Новости. Он добавил, что крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Черном море привело к разливу нефтепродуктов, что угрожает экосистеме Таманского залива, важного района размножения черноморских афалин (подвид дельфинов), и Керченского пролива, служащего миграционным коридором для морских животных.

Латка отметил, что через пролив перемещаются 38 видов рыбы, включая семь, занесенных в Красную книгу России, а также мигрируют два вида морских млекопитающих, черноморские афалины и морские свиньи. Последствия загрязнения могут ощущаться десятилетиями. Эксперт призвал к срочной ликвидации разлива, чтобы предотвратить повторную миграцию нефтепродуктов.

Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» 15 декабря получили серьезные повреждения во время шторма в Керченском проливе, что привело к их затоплению и разливу 3,7 тысячи тонн мазута в Черное море. Спустя время черная жидкость оказалсь на берегу Анапы. Эксперт Илья Рыбальченко заявил, что к началу пляжного сезона ситуация нормализуется, так как мазут со временем разложится с помощью солнца и микроорганизмов, передает RT.

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Разлив нефти в Черном море создает серьезную угрозу для «роддома» дельфинов, расположенного в Таманском заливе. Об этом сообщил научный директор Фонда защиты китов Владимир Латка. «После разлива мазута под угрозой оказался „роддом“ дельфинов — Таманский залив», — передает слова Латки РИА Новости. Он добавил, что крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Черном море привело к разливу нефтепродуктов, что угрожает экосистеме Таманского залива, важного района размножения черноморских афалин (подвид дельфинов), и Керченского пролива, служащего миграционным коридором для морских животных. Латка отметил, что через пролив перемещаются 38 видов рыбы, включая семь, занесенных в Красную книгу России, а также мигрируют два вида морских млекопитающих, черноморские афалины и морские свиньи. Последствия загрязнения могут ощущаться десятилетиями. Эксперт призвал к срочной ликвидации разлива, чтобы предотвратить повторную миграцию нефтепродуктов. Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» 15 декабря получили серьезные повреждения во время шторма в Керченском проливе, что привело к их затоплению и разливу 3,7 тысячи тонн мазута в Черное море. Спустя время черная жидкость оказалсь на берегу Анапы. Эксперт Илья Рыбальченко заявил, что к началу пляжного сезона ситуация нормализуется, так как мазут со временем разложится с помощью солнца и микроорганизмов, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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