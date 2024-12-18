Екатеринбуржцы потратят десятки тысяч на новогодний стол

Каждый девятый житель Екатеринбурга планирует потратить на новогоднее застолье от 40 до 50 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказала «Группа Ренессанс страхование».
«Почти половина опрошенных екатеринбуржцев рассчитывают потратить на организацию стола не менее 20 тысяч рублей, 27% намерены вложить от 20 до 40 тысяч рублей. От 40 до 50 тысяч рублей планируют вложить в застолье 11%, и только 9% ожидают трат в размере 50 тысяч рублей», — говорится в релизе. Там же отмечается, что 53% жителей надеются обойтись меньшими суммами.
Что касается планов на Новый год, то праздновать с друзьями планируют 27%, в одиночку — 13%, сообщили опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет. Две трети екатеринбуржцев (67%) намерены отправиться в путешествие на праздники: в пределах России — 81%, за рубеж — 19%.
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