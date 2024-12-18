18 декабря 2024

Мэрия Екатеринбурга бросит дополнительные силы на уборку в праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Количество техники будет зависеть от осадков
Количество техники будет зависеть от осадков Фото:

Мэрия Екатеринбурга усилит работу коммунальных служб в новогодние праздники. Информация об этом прозвучала на заседании коллегии в городской мэрии.

«Мы планируем, что в зависимости от погодных условий на работу на уличной дорожной сети в месте, где требуется работа механизированной техники, будет выходить от 400 до 450 единиц уборочной техники. Также в праздничные дни планируют усилить выход людей, которые занимаются ручным трудом: мы ожидаем до 450 человек», — сказали на заседании. Для сравнения — 13 декабря последствия снегопада устраняли 353 дорожных рабочих и 165 единиц техники.

Что касается вывоза снега, то количество техники также будут корректировать в зависимости от погоды. Если осадки будут умеренными, то на дороги выйдет 150–160 единиц техники. Особый контроль за уборкой будет 1 января и 6 января (перед Рождеством).

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Мэрия Екатеринбурга усилит работу коммунальных служб в новогодние праздники. Информация об этом прозвучала на заседании коллегии в городской мэрии. «Мы планируем, что в зависимости от погодных условий на работу на уличной дорожной сети в месте, где требуется работа механизированной техники, будет выходить от 400 до 450 единиц уборочной техники. Также в праздничные дни планируют усилить выход людей, которые занимаются ручным трудом: мы ожидаем до 450 человек», — сказали на заседании. Для сравнения — 13 декабря последствия снегопада устраняли 353 дорожных рабочих и 165 единиц техники. Что касается вывоза снега, то количество техники также будут корректировать в зависимости от погоды. Если осадки будут умеренными, то на дороги выйдет 150–160 единиц техники. Особый контроль за уборкой будет 1 января и 6 января (перед Рождеством).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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