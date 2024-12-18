Мэрия Екатеринбурга бросит дополнительные силы на уборку в праздники

Мэрия Екатеринбурга усилит работу коммунальных служб в новогодние праздники. Информация об этом прозвучала на заседании коллегии в городской мэрии.
«Мы планируем, что в зависимости от погодных условий на работу на уличной дорожной сети в месте, где требуется работа механизированной техники, будет выходить от 400 до 450 единиц уборочной техники. Также в праздничные дни планируют усилить выход людей, которые занимаются ручным трудом: мы ожидаем до 450 человек», — сказали на заседании. Для сравнения — 13 декабря последствия снегопада устраняли 353 дорожных рабочих и 165 единиц техники.
Что касается вывоза снега, то количество техники также будут корректировать в зависимости от погоды. Если осадки будут умеренными, то на дороги выйдет 150–160 единиц техники. Особый контроль за уборкой будет 1 января и 6 января (перед Рождеством).
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