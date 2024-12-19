19 декабря 2024

Толпы пермяков не могут по утрам уехать из Кондратово. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Десятки человек на остановке в Кондратово не могут дождаться автобуса
Десятки человек на остановке в Кондратово не могут дождаться автобуса Фото:

Пассажиры не могут по утрам уехать на работу из деревни Кондратово Пермского района. Об этом они сообщают в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».

«На часах 9:30, вроде не час пик уже, а в Кондратово на остановке „Садовое кольцо“ огромное количество людей ждут автобус, чтобы уехать. Пора бы задуматься властям о дополнительных единицах автобусов», — говорится в посте.

URA.RU отправило запрос в министерство транспорта Пермского края. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители недовольны работой девяти маршрутов в Перми. Как объясняли в департаменте транспорта Перми, проблемы в первую очередь связаны с дефицитом водителей. 

На остановке Садовое кольцо собралась толпа
На остановке Садовое кольцо собралась толпа
Фото:

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Пассажиры не могут по утрам уехать на работу из деревни Кондратово Пермского района. Об этом они сообщают в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». «На часах 9:30, вроде не час пик уже, а в Кондратово на остановке „Садовое кольцо“ огромное количество людей ждут автобус, чтобы уехать. Пора бы задуматься властям о дополнительных единицах автобусов», — говорится в посте. URA.RU отправило запрос в министерство транспорта Пермского края. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что жители недовольны работой девяти маршрутов в Перми. Как объясняли в департаменте транспорта Перми, проблемы в первую очередь связаны с дефицитом водителей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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