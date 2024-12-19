Пассажиры не могут по утрам уехать на работу из деревни Кондратово Пермского района. Об этом они сообщают в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».
«На часах 9:30, вроде не час пик уже, а в Кондратово на остановке „Садовое кольцо“ огромное количество людей ждут автобус, чтобы уехать. Пора бы задуматься властям о дополнительных единицах автобусов», — говорится в посте.
URA.RU отправило запрос в министерство транспорта Пермского края. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители недовольны работой девяти маршрутов в Перми. Как объясняли в департаменте транспорта Перми, проблемы в первую очередь связаны с дефицитом водителей.
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