Власти Магдебурга назвали количество пострадавших в теракте

В результате теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге (Германия) пострадали 68 человек. Также известно о дух погибших. Об этом сообщает администрация города.
«Две жертвы, 15 пострадавших с тяжелыми травмами, 37 пострадавших с травмами средней степени тяжести, 16 пострадавших с легкими травмами», — говорится в сообщении администрации города. По данным местной прессы, число пострадавших изначально оценивалось в диапазоне от 60 до 80 человек.
Вечером 20 января на рождественской ярмарке в Магдебурге автомобиль наехал на группу людей. Глава правительства Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф подтвердил смерть двух человек, среди которых был маленький ребенок. По данным полиции, за рулем автомобиля находился 50-летний гражданин Саудовской Аравии, который, предположительно, действовал в одиночку, передает RT. Также известно, что подозреваемый разыскивается в Саудовской Аравии по серьезным обвинениям, включая терроризм и торговлю людьми.
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