Ночной клуб загорелся во время вечеринки в Якутии

В ресто-клубе Nord Way в Якутии произошло возгорание площадью 15 квадратных метров. Предположительно, причиной стало использование петарды.
«Пожар площадью 15 квадратов вспыхнул на третьем этаже ресто-клуба в Ленском районе Якутии. Предварительно, причиной возгорания стало несоблюдение техники безопасности при использовании петарды», — сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что в здании повреждена стена, потолочное перекрытие, сцена и музыкальная аппаратура.
Пожар начался в пять утра на улице Пролетарской в Ленском районе, петарду бросил кто-то из отдыхающих, уточняет telegram-канал Baza. В момент инцидента в помещении находилось не менее 50 человек. По предварительным данным, никто не пострадал, заявляет telegram-канал Shot.
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