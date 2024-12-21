Ночной клуб загорелся во время вечеринки в Якутии

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В Якутии загорелся ночной клуб Nord Way, пострадавших нет (архивное фото)
В Якутии загорелся ночной клуб Nord Way, пострадавших нет (архивное фото) Фото:

В ресто-клубе Nord Way в Якутии произошло возгорание площадью 15 квадратных метров. Предположительно, причиной стало использование петарды.

«Пожар площадью 15 квадратов вспыхнул на третьем этаже ресто-клуба в Ленском районе Якутии. Предварительно, причиной возгорания стало несоблюдение техники безопасности при использовании петарды», — сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что в здании повреждена стена, потолочное перекрытие, сцена и музыкальная аппаратура.

Пожар начался в пять утра на улице Пролетарской в Ленском районе, петарду бросил кто-то из отдыхающих, уточняет telegram-канал Baza. В момент инцидента в помещении находилось не менее 50 человек. По предварительным данным, никто не пострадал, заявляет telegram-канал Shot. 

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В ресто-клубе Nord Way в Якутии произошло возгорание площадью 15 квадратных метров. Предположительно, причиной стало использование петарды. «Пожар площадью 15 квадратов вспыхнул на третьем этаже ресто-клуба в Ленском районе Якутии. Предварительно, причиной возгорания стало несоблюдение техники безопасности при использовании петарды», — сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что в здании повреждена стена, потолочное перекрытие, сцена и музыкальная аппаратура. Пожар начался в пять утра на улице Пролетарской в Ленском районе, петарду бросил кто-то из отдыхающих, уточняет telegram-канал Baza. В момент инцидента в помещении находилось не менее 50 человек. По предварительным данным, никто не пострадал, заявляет telegram-канал Shot. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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