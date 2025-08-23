Киев готов рассмотреть возможность отказа от вступления в НАТО в рамках мирного соглашения, однако Москва должна учитывать вероятность нарушения этих договоренностей. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Украина нам может пообещать, что она не будет нарушать мирное соглашение. <…> Но это не значит, что это 100 процентов», — сказал Сальдо в разговоре с ТАСС. Он добавил, что России необходимо сохранять готовность к различным сценариям развития ситуации. В том числе и вступление Украины в НАТО.
Он отметил, что ситуация с Минскими соглашениями является показательным примером. Документ изначально предполагал установление мира, однако впоследствии западные лидеры признали, что соглашения использовались как инструмент для затягивания времени, наращивания военного потенциала Украины, провоцирования недовольства среди населения различными мерами и эскалации конфликта на Донбассе.
Ранее стало известно, что глава Белого дома Дональд Трамп принял окончательное решение относительно перспектив вступления Украины в НАТО. По его словам, допускать членство Украины в Североатлантическом альянсе он не намерен, передает слова американского лидера телеканал 360.
