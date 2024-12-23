Стала известна причина массового отравления детей в больнице Екатеринбурга

В Детской городской клинической больнице № 11 Екатеринбурга пациенты массово отравились из-за антисанитарии в пищеблоке медучреждения. Такими результатами расследования делится управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
«Выявлены нарушения санитарного законодательства в работе пищеблока. Помещение пищеблока находится в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии, нарушаются принципы товарного соседства при хранении пищевой продукции, обнаружена продукция с истекшим сроком годности, в неполном объеме отбираются суточные пробы и другое», — сказано в отчете.
Установлен и возбудитель инфекции — норовирус 2 типа. Его нашли у заболевших, двух сотрудников пищеблока и подсобного рабочего. Распространилась инфекция, когда еду носитель вируса перевозил из пищеблока в отделение.
Больнице выдали предписание о проведении дополнительных санитарно-профилактических мероприятий. В стационаре провели дезинфекцию и генеральную уборку. «За контактными установлено меднаблюдение (новых случаев не зарегистрировано). Носители инфекции из числа сотрудников отстранены от работы», — заявили в ведомстве.
Пациенты в возрасте от 10 до 15 лет отравились вечером 19 декабря после ужина. Пострадавших тошнило, была температура. К проверке инцидента подключились прокуроры и следователи СКР.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!