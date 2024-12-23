Стала известна причина массового отравления детей в больнице Екатеринбурга

Дети отравились в больнице Екатеринбурга из-за антисанитарии в пищеблоке
© Служба новостей «URA.RU»
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В стационаре проведена дезинфекция и генеральная уборка
В стационаре проведена дезинфекция и генеральная уборка Фото:

В Детской городской клинической больнице № 11 Екатеринбурга пациенты массово отравились из-за антисанитарии в пищеблоке медучреждения. Такими результатами расследования делится управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

«Выявлены нарушения санитарного законодательства в работе пищеблока. Помещение пищеблока находится в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии, нарушаются принципы товарного соседства при хранении пищевой продукции, обнаружена продукция с истекшим сроком годности, в неполном объеме отбираются суточные пробы и другое», — сказано в отчете.

Установлен и возбудитель инфекции — норовирус 2 типа. Его нашли у заболевших, двух сотрудников пищеблока и подсобного рабочего. Распространилась инфекция, когда еду носитель вируса перевозил из пищеблока в отделение.

Больнице выдали предписание о проведении дополнительных санитарно-профилактических мероприятий. В стационаре провели дезинфекцию и генеральную уборку. «За контактными установлено меднаблюдение (новых случаев не зарегистрировано). Носители инфекции из числа сотрудников отстранены от работы», — заявили в ведомстве.

Пациенты в возрасте от 10 до 15 лет отравились вечером 19 декабря после ужина. Пострадавших тошнило, была температура. К проверке инцидента подключились прокуроры и следователи СКР.

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В Детской городской клинической больнице № 11 Екатеринбурга пациенты массово отравились из-за антисанитарии в пищеблоке медучреждения. Такими результатами расследования делится управление Роспотребнадзора по Свердловской области. « Выявлены нарушения санитарного законодательства в работе пищеблока. Помещение пищеблока находится в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии, нарушаются принципы товарного соседства при хранении пищевой продукции, обнаружена продукция с истекшим сроком годности, в неполном объеме отбираются суточные пробы и другое» , — сказано в отчете. Установлен и возбудитель инфекции — норовирус 2 типа. Его нашли у заболевших, двух сотрудников пищеблока и подсобного рабочего. Распространилась инфекция, когда еду носитель вируса перевозил из пищеблока в отделение. Больнице выдали предписание о проведении дополнительных санитарно-профилактических мероприятий. В стационаре провели дезинфекцию и генеральную уборку. « За контактными установлено меднаблюдение (новых случаев не зарегистрировано). Носители инфекции из числа сотрудников отстранены от работы» , — заявили в ведомстве . Пациенты в возрасте от 10 до 15 лет отравились вечером 19 декабря после ужина. Пострадавших тошнило, была температура. К проверке инцидента подключились прокуроры и следователи СКР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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