В Перми наблюдается вторая волна спроса на дубайский шоколад. В городе открываются новые точки по продаже десерта, а кафе и рестораны добавляют его в меню. В среднем плитка весом 200-250 граммов стоит 1,7 тысячи рублей. Журналист URA.RU решила попробовать приготовить дубайский шоколад дома и сравнить его с тем, который продают в магазинах.
Что понадобится и сколько это стоит?
В интернете представлены разные рецепты дубайского шоколада. Было решено взять один из них. Там сказано, что для двух плиток шоколада необходимо:
- 200 граммов хорошего молочного шоколада;
- 50 граммов теста катаифи;
- 50 граммов фисташковой пасты;
- 25 граммов пасты тахини;
- соль.
Тесто катаифи, фисташковую пасту и пасту тахини можно заказать на маркетплейсах. Но решили приготовить их самостоятельно. Для фисташковой пасты купили 100 граммов фисташек за 149 рублей, для тахини — 20 граммов кунжута за 40 рублей.
Для теста катаифи нужно:
- 100 граммов муки;
- 100 граммов кукурузного крахмала;
- 260 граммов воды;
- 2 грамма соли;
- 15 граммов растительного или сливочного масла;
- краситель.
В магазине пришлось купить только кукурузный крахмал (34 рубля) и краситель (80 рублей). Мука, сливочное масло и соль уже были дома. Также к тратам добавились пластиковая форма — 230 рублей и две плитки молочного шоколада — 250 рублей. Итого стоимость ингредиентов вышла на 783 рубля.
Как готовить?
Фисташки нужно измельчить в кофемолке до однородной массы, также сделать пасту тахини из кунжута. Это оказалось несложно. Тесто катаифи делается в несколько этапов:
- растопить сливочное масло;
- смешать блендером муку, крахмал, воду, и соль, процедить через сито, чтобы избавиться от комков;
- залить в кондитерский мешок и через маленькую дырку выливать тонкими нитями на раскаленную сковородку;
- после того, как «блин» схватится, перевернуть на другую сторону.
Получившиеся «блины» нужно оставить остывать. Затем нарезать на кусочки и еще раз обжарить. В рецепте сказано, что нужно прожарить тесто до золотистого цвета. В итоге оно получилось жестковатым и шоколад хрустел, хотя магазинные плитки не хрустят.
Горячее тесто нужно сразу смешать с фисташковой пастой и пастой тахини, добавить шепотку соли, краситель и охладить. По рецепту фисташковой пасты и тахини должно быть по 50 граммов. Но этого показалось много, и добавили только 30 граммов пасты тахини.
С начинкой возникла еще одна загвоздка. В рецепте нет сахара, хотя дубайский шоколад в магазинах достаточно сладкий. Решили добавить в первую партию сахарную пудру. С ней получилось довольно сладко. Вторую партию делали без нее. Вышло вкусно и в меру сладко. Все приготовленное тесто катаифи в две плитки не вошло, и осталось еще на пару шоколадок.
Дальше нужно растопить шоколад на водяной бане, разделить на две части. Первую залить в форму и подождать, пока остынет. Выложить начинку, сверху налить вторую часть шоколада и оставить застывать.
Тут тоже возникли нюансы. На фотографиях начинка у дубайского шоколада всегда пышная и рыхлая. Но если делать такую дома, то шоколад в нее стечет. Кроме того, если делать много начинки, шоколад распадется. Решили выложить начинку плотно небольшим слоем, чтобы плитка не распалась. В итоге получилось две плитки весом около 130 граммов.
Каков на вкус?
«Вкусно, хрустит на зубах. Напоминает шоколад с печеньем, или воздушным рисом как „Пикник“. Кажется, это безумно калорийно», — отметила после дегустации корреспондент URA.RU Анна Кричфалушая. Коллеги ее поддержали. Сказали, что отличается от покупного хрустом, но в целом получилось очень похоже.
Менеджеру отдела развития Анне Яхонтовой дубайский шоколад напомнил халву. Анне Ташлыковой показалось, что много кунжута. А вкус фисташек не чувствуется. «Хотя и в магазинном шоколаде орехи не сильно ощущаются», — отметила журналист.
Сотрудники пермской редакции URA.RU сошлись во мнении, что домашний дубайский шоколад очень похож на тот, который продают в магазинах и на маркетплейсах. Дома его делать несложно и выгодно. Ингредиенты стоят в три раза дешевле, чем готовая плитка.
Ранее редакция URA.RU попробовала экзотические яблоки любви. Фрукт привезли из вьетнама, но купить его можно далеко не везде.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!