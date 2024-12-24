Двое пермяков незаконно срубили деревьев на 124 млн рублей

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Для незаконной рубки деревьев пермяки использовали поддельные документы
Для незаконной рубки деревьев пермяки использовали поддельные документы Фото:

Два жителя Пермского края незаконно срубили на арендованных земельных участках деревья на 124 млн рублей. Теперь оба стали фигурантами уголовного дела и их будут судить. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

«По версии следствия, двое мужчин арендовали земельные участки сельскохозяйственного назначения. С ноября 2022-го по март 2023 года на этих участках были срублены деревья. Для этого пермяки использовали поддельные документы. Ущерб составил 124 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

В отношении обоих мужчин было возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено, материалы переданы в Кунгурский городской суд для рассмотрения.

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Два жителя Пермского края незаконно срубили на арендованных земельных участках деревья на 124 млн рублей. Теперь оба стали фигурантами уголовного дела и их будут судить. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. «По версии следствия, двое мужчин арендовали земельные участки сельскохозяйственного назначения. С ноября 2022-го по март 2023 года на этих участках были срублены деревья. Для этого пермяки использовали поддельные документы. Ущерб составил 124 млн рублей», — уточнили в ведомстве. В отношении обоих мужчин было возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено, материалы переданы в Кунгурский городской суд для рассмотрения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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