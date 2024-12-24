Двое пермяков незаконно срубили деревьев на 124 млн рублей

Два жителя Пермского края незаконно срубили на арендованных земельных участках деревья на 124 млн рублей. Теперь оба стали фигурантами уголовного дела и их будут судить. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.
«По версии следствия, двое мужчин арендовали земельные участки сельскохозяйственного назначения. С ноября 2022-го по март 2023 года на этих участках были срублены деревья. Для этого пермяки использовали поддельные документы. Ущерб составил 124 млн рублей», — уточнили в ведомстве.
В отношении обоих мужчин было возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено, материалы переданы в Кунгурский городской суд для рассмотрения.
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