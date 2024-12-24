Адвокат рассказал, кто будет следить за бывшими зэками, вернувшимися с СВО

Надзором за помилованными зэками, вернувшимися с СВО, будут заниматься только участковые. Об этом рассказал адвокат, бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия.
«Здесь остается надзор только за полицией. Грубо говоря, участковые будут ходить и профилактировать совершение правонарушения этими людьми», — передает слова Багатурии «Ридус». Он добавил, что в этом случае не смогут участвовать другие структуры, так как уголовная исполнительная инспекция не имеет полномочий надзирать за освободившимися участниками СВО, которые получили помилование.
Багатурия подчеркнул важность надзора, учитывая случаи, когда бывшие заключенные вновь совершают правонарушения. Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев 24 декабря поддержал идею о необходимости законодательного оформления надзора за этими лицами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.