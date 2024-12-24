Глава СПЧ предложил осуществлять надзор над помилованными за участие в СВО

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил осуществлять надзор за помилованными участниками специальной военной операции (СВО), которые ранее были привлечены по тяжким статьям. По его мнению, это поможет предотвращать возможные рецидивы преступлений.
«Нужен надзор. Не наблюдение в уголовном смысле, так как они уже помилованы. Тут нужны отдельные законодательные инициативы», — заявил Фадеев, отвечая на вопрос журналистов о тех помилованных за участие в СВО, подозреваемых и осужденных, которые после возвращения вновь совершали преступления. Информацию об этом передает ТАСС.
Глава СПЧ подчеркнул, что подобный надзор особенно важен для тех, кто ранее совершал тяжкие преступления, включая убийство. Он отметил, что не видит ничего плохого в таком подходе: «Ничего дурного я здесь не вижу. Если человека помиловали, он кровью искупил свою вину, но, поскольку на нем тяжкие преступления, наверное, было бы правильно осуществлять такой надзор».
Фадеев не первый, кто заговорил о надобности ввода надзора за бывшими заключенными. Некоторые из помилованных указом президента РФ Владимира Путина в связи с участием в СВО при возвращении с поля боя вновь совершают преступления. Не так давно в Екатеринбурге солдат, помилованный указом президента, сбежал из воинской части и задушил собутыльника. Отмечается, что мужчина был многократно судим.
Летом в Орске по возвращении на родину мужчина, амнистированный за прохождение службы в зоне СВО, убил человека. В районном суде отказали стороне защиты в смягчении наказания и приговорили мужчину к реальному сроку.
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