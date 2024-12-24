24 декабря 2024

Актер Евгений Косырев попал в реанимацию из Театра Вахтангова перед спектаклем

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Евгений Косырев госпитализирован перед спектаклем
Евгений Косырев госпитализирован перед спектаклем Фото:

Актер Евгений Косырев был госпитализирован непосредственно перед началом спектакля «Утиная охота» в Театре Вахтангова, из-за чего не смог принять участие в постановке. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

«Евгений приехал на спектакль „Утиная охота“, плохо себя почувствовал, в результате его госпитализировали», — рассказала представитель пресс-службы театра. Однако причины госпитализации не были уточнены.

Спектакль «Утиная охота» прошел на Симоновской сцене Театра Вахтангова, но без участия Косырева. Вместо него роль Кушака исполнил Аскар Галимов.

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Актер Евгений Косырев был госпитализирован непосредственно перед началом спектакля «Утиная охота» в Театре Вахтангова, из-за чего не смог принять участие в постановке. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. «Евгений приехал на спектакль „Утиная охота“, плохо себя почувствовал, в результате его госпитализировали», — рассказала представитель пресс-службы театра. Однако причины госпитализации не были уточнены. Спектакль «Утиная охота» прошел на Симоновской сцене Театра Вахтангова, но без участия Косырева. Вместо него роль Кушака исполнил Аскар Галимов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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