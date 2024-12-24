Семейный фестиваль «Новогодняя фабрика чудес» (0+) пройдет с 27 по 30 декабря на «Заводе Шпагина» в Перми. В этом году он задуман полноценным иммерсивным спектаклем со сказочными персонажами. Об этом сообщается на сайте пресс-службы администрации губернатора Пермского края.
«На площадке каждые 30 минут будут проходить новые события, чтобы все могли участвовать без спешки. В течение четырех дней будет работать почта Деда Мороза, а все желающие смогут участвовать в розыгрыше подарков от партнеров фабрики. Каждый день программа будет разной: зрители увидят новогодние шоу с Дедом Морозом, Снегурочкой, медведем Умкой, Снеговиком, зайцами и другими сказочными героями. Также пройдет танцевально-акробатическое шоу, посвященное змеям — символу 2025 года. Для самых маленьких будет работать кукольный театр с спектаклем „Как медвежонок зимой не спал“ от центра развития ребенка „Академия Волшебников“, — цитирует пресс-служба ведомства организатора „Новогодней фабрики чудес“ — Агентство новых технологий.
Уточняется, что среди коллективов-участников — многократные лауреаты и обладатели Гран-при Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей: шоу-группа «Киндер Сюрприз», народный театр балета «Дивертисмент», театр-студия Елены Зайцевой «Непоседы» и многие другие.
Гостей будут встречать хозяева фабрики — Волшебникус и его подруга — Чудестина. Появится новый волшебный персонаж — фея цветов Роза-Мимоза, и по-настоящему живая Елка — ростовая кукла, специально созданная для фабрики. Кроме того, для гостей фабрики будет доступно более 50 бесплатных мастер-классов, разные фотозоны и конкурсы.
Программа фестиваля:
27 декабря
15.00 Открытие фестиваля «Новогодняя Фабрика Чудес». Шествие Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей «Новогоднее чудо»
15.30 Розыгрыш подарков
16.00 Измеряем уровень волшебства в танцах
16.30 Загадываем желания у Деда Мороза
17.00 Новогоднее шоу «Хранители змей»
17.30 Музыкальная пауза с группой PINTA TONIKA
18.00 Розыгрыш подарков
18.30 Шествие «В ожидании чуда»
19.00 Розыгрыш подарков
19.30 Магическое КРИО-ШОУ
20.00 Музыкальная пауза с CHERENYOV
20.30 Конкурс «Поэтический снегопад»
21.00 Сказочный новогодний хоровод
21.45 Бой курантов на Фабрике Чудес
28 декабря
12.00 Розыгрыш подарков
12.30 Шествие «Новогоднее чудо»
13.00 Загадываем желания у Деда Мороза
13.30 Измеряем уровень волшебства в танцах
14.00 Новогоднее шоу «Хранители змей»
15.00 Музыкальная пауза с кавер-дуэт VIAVESNA
16.00 Шествие «Звездные чудеса»
17.00 Магическое КРИО-ШОУ
18.00 Розыгрыш подарков
18.30 Шествие «Новогодние сказки»
19.00 Новогоднее шоу «Хранители змей»
20.00 Dj Jenny Kooks
21.00 Сказочный новогодний хоровод
21.45 Бой курантов на Фабрике Чудес
29 декабря
12.00 Розыгрыш подарков
12.30 Шествие «Новогоднее чудо»
13.00 Музыкальная пауза с Del Tremens
13.30 Новогоднее шоу «Хранители змей»
14.00 Измеряем уровень волшебства в танцах
14.30 Музыкальная пауза с Dj Raze
15.00 Шествие «Звездные чудеса»
15.30 KUSTO MAGIC SHOW
15.40 Музыкальное бинго
16.10 Розыгрыш подарков
16.30 Магическое КРИО-ШОУ
17.00 Загадываем желания у Деда Мороза
17.30 Музыкальная пауза с Михаилом Горячевым
18.30 Шествие «В ожидании чуда»
19.00 Новогоднее шоу «Хранители змей»
19.30 Розыгрыш подарков
20.00 Музыкальная пауза с группой PINTA TONIKA
21.00 Сказочный новогодний хоровод
21.30 Конкурс «Поэтический снегопад»
21.45 Бой курантов на Фабрике Чудес
30 декабря
12.00 Розыгрыш подарков
12.30 Загадываем желания у Деда Мороза
13.00 Шествие «Новогоднее чудо»
13.30 Измеряем уровень волшебства в танцах
14.00 Новогоднее шоу «Хранители змей»
14.30 Конкурс «Поэтический снегопад»
15.00 Розыгрыш подарков
15.30 Магическое КРИО-ШОУ
16.00 Шествие «Новогодние сказки»
16.30 Музыкальная пауза с группой SOFIX
17.30 Сказочный новогодний хоровод
18.00 Бой курантов на Фабрике Чудес
В этом году «Новогодняя фабрика чудес» пройдет в обновленном формате — не просто ярмарка, а полноценный иммерсивный спектакль. В этот раз, в отличие от прошлого года, вход будет платным. Билет для гостя от 14 лет на один день стоит 500 рублей, для ребенка 3-113 лет — 250 рублей. «Вездеход» для взрослого на четыре дня обойдется в 1500 рублей, на ребенка — 750 рублей. Билеты можно приобрести на сайте.
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