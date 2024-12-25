Azerbaijan Airlines приостановила рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу

Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила рейсы из Баку (Азербайджан) в Грозный и Махачкалу до завершения расследования. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании, самолет которой рухнул в Казахстане утром 25 декабря, выполняя рейс из Баку в Грозный.
«Выполнение рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршрутам Баку — Грозный — Баку и Баку — Махачкала — Баку приостановлено до завершения расследования», — сообщает пресс-служба AZAL, сообщение передает ТАСС. Там отметили, что перелеты по остальным направлениям осуществляются в штатном режиме.
Борт Embraer 190AR потерпел крушение около Актау в Казахстане утром 25 декабря. На борту находились 69 человек, в том числе — пять членов экипажа. Известно о 32 выживших.
Самолет запросил аварийную посадку в Актау из-за тумана. Во время снижения он столкнулся с птицами, произошел взрыв газового баллона — отказали системы управления, и пилотам пришлось сажать судно вручную на подобранную с воздуха площадку. После жесткой посадки передняя часть самолета была раздавлена, там начался пожар.
Для близких и родных пассажиров, которые находились на борту «Эмбраера», организована горячая линия. Обратиться можно по следующим номерам:
- (+994) 12 5048280;
- (+994) 12 5048202;
- (+994) 12 5048203.
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