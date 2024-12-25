Azerbaijan Airlines приостановила рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу

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Компания Azerbaijan Airlines приостановила рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу до окончания расследования крушения в Казахстане
Компания Azerbaijan Airlines приостановила рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу до окончания расследования крушения в Казахстане Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила рейсы из Баку (Азербайджан) в Грозный и Махачкалу до завершения расследования. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании, самолет которой рухнул в Казахстане утром 25 декабря, выполняя рейс из Баку в Грозный.

«Выполнение рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршрутам Баку — Грозный — Баку и Баку — Махачкала — Баку приостановлено до завершения расследования», — сообщает пресс-служба AZAL, сообщение передает ТАСС. Там отметили, что перелеты по остальным направлениям осуществляются в штатном режиме.

Борт Embraer 190AR потерпел крушение около Актау в Казахстане утром 25 декабря. На борту находились 69 человек, в том числе — пять членов экипажа. Известно о 32 выживших.

Самолет запросил аварийную посадку в Актау из-за тумана. Во время снижения он столкнулся с птицами, произошел взрыв газового баллона — отказали системы управления, и пилотам пришлось сажать судно вручную на подобранную с воздуха площадку. После жесткой посадки передняя часть самолета была раздавлена, там начался пожар.

Для близких и родных пассажиров, которые находились на борту «Эмбраера», организована горячая линия. Обратиться можно по следующим номерам:

  • (+994) 12 5048280;
  • (+994) 12 5048202;
  • (+994) 12 5048203.

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Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила рейсы из Баку (Азербайджан) в Грозный и Махачкалу до завершения расследования. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании, самолет которой рухнул в Казахстане утром 25 декабря, выполняя рейс из Баку в Грозный. «Выполнение рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршрутам Баку — Грозный — Баку и Баку — Махачкала — Баку приостановлено до завершения расследования», — сообщает пресс-служба AZAL, сообщение передает ТАСС. Там отметили, что перелеты по остальным направлениям осуществляются в штатном режиме. Борт Embraer 190AR потерпел крушение около Актау в Казахстане утром 25 декабря. На борту находились 69 человек, в том числе — пять членов экипажа. Известно о 32 выживших. Самолет запросил аварийную посадку в Актау из-за тумана. Во время снижения он столкнулся с птицами, произошел взрыв газового баллона — отказали системы управления, и пилотам пришлось сажать судно вручную на подобранную с воздуха площадку. После жесткой посадки передняя часть самолета была раздавлена, там начался пожар. Для близких и родных пассажиров, которые находились на борту «Эмбраера», организована горячая линия. Обратиться можно по следующим номерам:
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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