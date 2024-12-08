Следователи вытащили из СИЗО свердловского вице-мэра, сдавшего шефа

Замглавы Дегтярска Ильин вышел из СИЗО после показаний на мэра Пильникова

09 декабря 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Меру пресечения Андрею Ильину изменили через неделю после ареста Фото: Сергей Бодров © URA.RU новость из сюжета Спецназ нагрянул в администрацию Дегтярска Заместитель главы Дегтярска (Свердловская область) Андрей Ильин, обвиненный в превышении должностных полномочий, вышел из следственного изолятора. Суд по просьбе следователей отправил его под домашний арест. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «В суд следствие вышло 7 декабря после очной ставки между Ильиным и [главой Дегтярска Вадимом] Пильниковым. На ней Ильин подтвердил, что передавал взятку мэру», — сказал собеседник агентства. Под домашним арестом Ильин будет до 26 января 2025 года, сообщили URA.RU в Первоуральском горсуде. Ильина задержали 26 ноября, на следующий день спецназ привез его в администрацию на следственные действия. По версии силовиков, он подписал акты о завершении ремонтных работ водопровода в Дегтярске, хотя фактически они выполнены не были. Причиненный округу ущерб оценивают в 30 миллионов рублей. 29 ноября чиновник был помещен в СИЗО. Свою вину он признал и, по словам источника URA.RU, дал показания на Пильникова. Его задержали вечером 5 декабря. Он якобы знал о претензиях «погон» и готовил побег. Ему вменяют получение крупной взятки (в том числе Audi Q6 стоимостью 10 млн). Суд отправил его под стражу до 5 февраля 2025-го, свою вину он признал, говорил источник URA.RU. Подробнее об уголовном деле — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель главы Дегтярска (Свердловская область) Андрей Ильин, обвиненный в превышении должностных полномочий, вышел из следственного изолятора. Суд по просьбе следователей отправил его под домашний арест. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «В суд следствие вышло 7 декабря после очной ставки между Ильиным и [главой Дегтярска Вадимом] Пильниковым. На ней Ильин подтвердил, что передавал взятку мэру», — сказал собеседник агентства. Под домашним арестом Ильин будет до 26 января 2025 года, сообщили URA.RU в Первоуральском горсуде. Ильина задержали 26 ноября, на следующий день спецназ привез его в администрацию на следственные действия. По версии силовиков, он подписал акты о завершении ремонтных работ водопровода в Дегтярске, хотя фактически они выполнены не были. Причиненный округу ущерб оценивают в 30 миллионов рублей. 29 ноября чиновник был помещен в СИЗО. Свою вину он признал и, по словам источника URA.RU, дал показания на Пильникова. Его задержали вечером 5 декабря. Он якобы знал о претензиях «погон» и готовил побег. Ему вменяют получение крупной взятки (в том числе Audi Q6 стоимостью 10 млн). Суд отправил его под стражу до 5 февраля 2025-го, свою вину он признал, говорил источник URA.RU. Подробнее об уголовном деле — в сюжете агентства.