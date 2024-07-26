Суд снял арест с имущества семьи свердловского экс-борца с коррупцией Дьякова

26 июля 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Андрей Дьяков под следствием с мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело свердловского полковника Дьякова Свердловский областной суд частично снял арест с имущества семьи экс-начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД, полковника Андрея Дьякова, арестованного за взятку. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Сегодня рассмотрели два материала по наложению ареста на имущество членов семьи Дьякова. В первом случае жалоба была отклонена, вторую суд частично удовлетворил. Был снят арест с доли в квартире», — рассказали в облсуде. По данным агентства, арест был наложен на квартиру, доля которой принадлежит маме Дьякова — Нине. Вторая доля у супруги офицера, на нее арест не был наложен. Кроме того, как стало известно URA.RU, арестован автомобиль Audi, который, предположительно, принадлежит отцу полковника. Семья отказалась от комментариев по теме. Дьяков был задержан в конце мая. Ему вменили превышение должностных полномочий и получении взятки в размере 200 миллионов рублей. Офицер не признает вину и считает, что его оговорил директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, ранее ставший фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Сейчас Дьяков содержится в СИЗО Челябинска. Там ему продлили меру пресечения, и там же стало известно, что его уволили со службы из МВД. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд частично снял арест с имущества семьи экс-начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД, полковника Андрея Дьякова, арестованного за взятку. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Сегодня рассмотрели два материала по наложению ареста на имущество членов семьи Дьякова. В первом случае жалоба была отклонена, вторую суд частично удовлетворил. Был снят арест с доли в квартире», — рассказали в облсуде. По данным агентства, арест был наложен на квартиру, доля которой принадлежит маме Дьякова — Нине. Вторая доля у супруги офицера, на нее арест не был наложен. Кроме того, как стало известно URA.RU, арестован автомобиль Audi, который, предположительно, принадлежит отцу полковника. Семья отказалась от комментариев по теме. Дьяков был задержан в конце мая. Ему вменили превышение должностных полномочий и получении взятки в размере 200 миллионов рублей. Офицер не признает вину и считает, что его оговорил директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, ранее ставший фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Сейчас Дьяков содержится в СИЗО Челябинска. Там ему продлили меру пресечения, и там же стало известно, что его уволили со службы из МВД. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.