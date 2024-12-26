Губернатор Новосибирской области получил 133 штрафа на служебной машине

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Общий объем штрафов Травникова составил 150 тысяч рублей
Общий объем штрафов Травникова составил 150 тысяч рублей Фото:

За прошедший год на служебный автомобиль губернатора Новосибирской области Андрея Травникова было наложено 133 штрафа. Об этом сообщает telegram-канал Mash Siberia.

«Мерседес S-класса часто попадал на камеры. По фото видно, что на пассажирском кресле сидит человек, очень похожий на Андрея Травникова. <...> Травников за год получил 133 штрафа на служебный автомобиль», — передает telegram-канал Mash Siberia.

Общий объем наложенных штрафов достиг 150 тысяч рублей. Основным видом нарушения оказалось превышение скорости на 40-60 км/ч. Кроме того, губернатор был оштрафован за несоблюдение дорожной разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора и использование полосы для автобусов. Также зафиксирован случай движения со скоростью 174 км/ч при максимально разрешенной скорости в 90 км/ч.

С начала января текущего года сотрудники Министерства финансов России начали использовать автомобили Lada Aura для служебных поездок, сообщил министр финансов Антон Силуанов в беседе с телеканалом «Россия 24». Министерство приобрело пять таких машин. Силуанов добавил, что эти автомобили отличаются комфортом и удобством, передает RT.

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За прошедший год на служебный автомобиль губернатора Новосибирской области Андрея Травникова было наложено 133 штрафа. Об этом сообщает telegram-канал Mash Siberia. «Мерседес S-класса часто попадал на камеры. По фото видно, что на пассажирском кресле сидит человек, очень похожий на Андрея Травникова. <...> Травников за год получил 133 штрафа на служебный автомобиль», — передает telegram-канал Mash Siberia. Общий объем наложенных штрафов достиг 150 тысяч рублей. Основным видом нарушения оказалось превышение скорости на 40-60 км/ч. Кроме того, губернатор был оштрафован за несоблюдение дорожной разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора и использование полосы для автобусов. Также зафиксирован случай движения со скоростью 174 км/ч при максимально разрешенной скорости в 90 км/ч. С начала января текущего года сотрудники Министерства финансов России начали использовать автомобили Lada Aura для служебных поездок, сообщил министр финансов Антон Силуанов в беседе с телеканалом «Россия 24». Министерство приобрело пять таких машин. Силуанов добавил, что эти автомобили отличаются комфортом и удобством, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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