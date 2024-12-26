Губернатор Новосибирской области получил 133 штрафа на служебной машине

За прошедший год на служебный автомобиль губернатора Новосибирской области Андрея Травникова было наложено 133 штрафа. Об этом сообщает telegram-канал Mash Siberia.
«Мерседес S-класса часто попадал на камеры. По фото видно, что на пассажирском кресле сидит человек, очень похожий на Андрея Травникова. <...> Травников за год получил 133 штрафа на служебный автомобиль», — передает telegram-канал Mash Siberia.
Общий объем наложенных штрафов достиг 150 тысяч рублей. Основным видом нарушения оказалось превышение скорости на 40-60 км/ч. Кроме того, губернатор был оштрафован за несоблюдение дорожной разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора и использование полосы для автобусов. Также зафиксирован случай движения со скоростью 174 км/ч при максимально разрешенной скорости в 90 км/ч.
С начала января текущего года сотрудники Министерства финансов России начали использовать автомобили Lada Aura для служебных поездок, сообщил министр финансов Антон Силуанов в беседе с телеканалом «Россия 24». Министерство приобрело пять таких машин. Силуанов добавил, что эти автомобили отличаются комфортом и удобством, передает RT.
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