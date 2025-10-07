Аэропорты Сочи и Геленджика временно не принимают рейсы

Срочная новость
Еще два российских аэропорта приостановили работу за сегодняшнее утро. Авиагавани городов Сочи и Геленджика не принимают и не выпускают рейсы. Об этом сообщили в Росавиации. Меры приняты для безопасности полетов, отметили в введомстве.
