26 декабря 2024

Стало известно, какой канал покажет бои Нурмагомедова и Махачева

РБК: «Матч ТВ» установил монополию на показ UFC по ТВ
© Служба новостей «URA.RU»
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Пятый турнир по смешанным единоборствам RCC. Екатеринбург, портрет, нурмагомедов хабиб
Бой с участием родственника Нурмагомедова покажут зрителям в январе Фото:

Телеканал «Матч ТВ» приобрел права на эксклюзивный показ турниров по смешанным единоборствам американской организации Ultimate Fighting Championship (UFC) в России. Уже в январе запланирована прямая трансляция боев двоюродного брата чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, бойца Умара Нурмагомедова и Ислама Махачева. Об этом РБК сообщили источники на медиарынке.

«Телеканал „Матч ТВ“ продлил свои права на показ поединков американской организации UFC в России еще на три года. Прямая трансляция боев с участием таких спортсменов, как… Нурмагомедов и Ислам Махачев, намечена на 19 января», — пишет РБК.

Отмечается, что точная стоимость сделки официально не раскрывается. Эксперты предполагают, что она составляет около 15 миллионов долларов. Это примерно на 50% больше той суммы, которую канал выплачивал в 2021 году.

На турнире UFC 18 января 2025 года Махачев будет защищать титул чемпиона в легком весе в бою с Арманом Царукяном. Соревнование пройдет в Лос-Анджелесе, пишет RT.

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Телеканал «Матч ТВ» приобрел права на эксклюзивный показ турниров по смешанным единоборствам американской организации Ultimate Fighting Championship (UFC) в России. Уже в январе запланирована прямая трансляция боев двоюродного брата чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, бойца Умара Нурмагомедова и Ислама Махачева. Об этом РБК сообщили источники на медиарынке. «Телеканал „Матч ТВ“ продлил свои права на показ поединков американской организации UFC в России еще на три года. Прямая трансляция боев с участием таких спортсменов, как… Нурмагомедов и Ислам Махачев, намечена на 19 января», — пишет РБК. Отмечается, что точная стоимость сделки официально не раскрывается. Эксперты предполагают, что она составляет около 15 миллионов долларов. Это примерно на 50% больше той суммы, которую канал выплачивал в 2021 году. На турнире UFC 18 января 2025 года Махачев будет защищать титул чемпиона в легком весе в бою с Арманом Царукяном. Соревнование пройдет в Лос-Анджелесе, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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