Стало известно, какой канал покажет бои Нурмагомедова и Махачева

РБК: «Матч ТВ» установил монополию на показ UFC по ТВ

27 декабря 2024 в 04:25 Размер текста - 17 +

Бой с участием родственника Нурмагомедова покажут зрителям в январе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Телеканал «Матч ТВ» приобрел права на эксклюзивный показ турниров по смешанным единоборствам американской организации Ultimate Fighting Championship (UFC) в России. Уже в январе запланирована прямая трансляция боев двоюродного брата чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, бойца Умара Нурмагомедова и Ислама Махачева. Об этом РБК сообщили источники на медиарынке. «Телеканал „Матч ТВ“ продлил свои права на показ поединков американской организации UFC в России еще на три года. Прямая трансляция боев с участием таких спортсменов, как… Нурмагомедов и Ислам Махачев, намечена на 19 января», — пишет РБК. Отмечается, что точная стоимость сделки официально не раскрывается. Эксперты предполагают, что она составляет около 15 миллионов долларов. Это примерно на 50% больше той суммы, которую канал выплачивал в 2021 году. На турнире UFC 18 января 2025 года Махачев будет защищать титул чемпиона в легком весе в бою с Арманом Царукяном. Соревнование пройдет в Лос-Анджелесе, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Телеканал «Матч ТВ» приобрел права на эксклюзивный показ турниров по смешанным единоборствам американской организации Ultimate Fighting Championship (UFC) в России. Уже в январе запланирована прямая трансляция боев двоюродного брата чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, бойца Умара Нурмагомедова и Ислама Махачева. Об этом РБК сообщили источники на медиарынке. «Телеканал „Матч ТВ“ продлил свои права на показ поединков американской организации UFC в России еще на три года. Прямая трансляция боев с участием таких спортсменов, как… Нурмагомедов и Ислам Махачев, намечена на 19 января», — пишет РБК. Отмечается, что точная стоимость сделки официально не раскрывается. Эксперты предполагают, что она составляет около 15 миллионов долларов. Это примерно на 50% больше той суммы, которую канал выплачивал в 2021 году. На турнире UFC 18 января 2025 года Махачев будет защищать титул чемпиона в легком весе в бою с Арманом Царукяном. Соревнование пройдет в Лос-Анджелесе, пишет RT.