В Екатеринбурге массово переносят авиарейсы из-за угрозы атаки БПЛА

27 декабря 2024 в 10:03 Размер текста - 17 +

Вылеты перенесли на 3—7 часов (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово утром 27 декабря задерживают вылет нескольких рейсов в Казань и Сочи, где введены ограничения из-за угрозы атаки беспилотников. Это следует из онлайн-табло авиагавани. Рейс WZ-1069 авиакомпании Red Wings в Казань задержан с 08:30 до 10:00. Еще три рейса в Сочи: U6-219 («Уральские авиалинии»), SU-2961 («Аэрофлот») и SU-2919 («Аэрофлот») перенесли на 3—7 часов. Аэропорты Казани и Сочи перестали принимать и отправлять авиарейсы с раннего утра. «Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — пояснили в пресс-службе Росавиации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском аэропорту Кольцово утром 27 декабря задерживают вылет нескольких рейсов в Казань и Сочи, где введены ограничения из-за угрозы атаки беспилотников. Это следует из онлайн-табло авиагавани. Рейс WZ-1069 авиакомпании Red Wings в Казань задержан с 08:30 до 10:00. Еще три рейса в Сочи: U6-219 («Уральские авиалинии»), SU-2961 («Аэрофлот») и SU-2919 («Аэрофлот») перенесли на 3—7 часов. Аэропорты Казани и Сочи перестали принимать и отправлять авиарейсы с раннего утра. «Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — пояснили в пресс-службе Росавиации.