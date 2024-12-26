В Екатеринбурге массово переносят авиарейсы из-за угрозы атаки БПЛА

В екатеринбургском аэропорту Кольцово утром 27 декабря задерживают вылет нескольких рейсов в Казань и Сочи, где введены ограничения из-за угрозы атаки беспилотников. Это следует из онлайн-табло авиагавани.
Рейс WZ-1069 авиакомпании Red Wings в Казань задержан с 08:30 до 10:00. Еще три рейса в Сочи: U6-219 («Уральские авиалинии»), SU-2961 («Аэрофлот») и SU-2919 («Аэрофлот») перенесли на 3—7 часов.
Аэропорты Казани и Сочи перестали принимать и отправлять авиарейсы с раннего утра. «Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — пояснили в пресс-службе Росавиации.
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