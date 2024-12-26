26 декабря 2024

В Екатеринбурге массово переносят авиарейсы из-за угрозы атаки БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, самолет
Вылеты перенесли на 3—7 часов (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово утром 27 декабря задерживают вылет нескольких рейсов в Казань и Сочи, где введены ограничения из-за угрозы атаки беспилотников. Это следует из онлайн-табло авиагавани.

Рейс WZ-1069 авиакомпании Red Wings в Казань задержан с 08:30 до 10:00. Еще три рейса в Сочи: U6-219 («Уральские авиалинии»), SU-2961 («Аэрофлот») и SU-2919 («Аэрофлот») перенесли на 3—7 часов.

Аэропорты Казани и Сочи перестали принимать и отправлять авиарейсы с раннего утра. «Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — пояснили в пресс-службе Росавиации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово утром 27 декабря задерживают вылет нескольких рейсов в Казань и Сочи, где введены ограничения из-за угрозы атаки беспилотников. Это следует из онлайн-табло авиагавани. Рейс WZ-1069 авиакомпании Red Wings в Казань задержан с 08:30 до 10:00. Еще три рейса в Сочи: U6-219 («Уральские авиалинии»), SU-2961 («Аэрофлот») и SU-2919 («Аэрофлот») перенесли на 3—7 часов. Аэропорты Казани и Сочи перестали принимать и отправлять авиарейсы с раннего утра. «Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — пояснили в пресс-службе Росавиации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...