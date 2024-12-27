В Нижнем Тагиле (Свердловская область) появилась новая скейт-площадка в парке Победы в микрорайоне ГГМ. На открытие новой молодежной локации приехал мэр города Владислав Пинаев, который пообщался с райдерами.
«Построили новую скейт-площадку в парке Победы на ГГМ. Четвертую за последние годы в Нижнем Тагиле. Вижу, что они востребованы, пусть занимаются ребята… Пообщался с тагильскими райдерами, которые приехали оценить возможности новой площадки. Остались довольны — это самое главное», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Мэр подчеркнул, что приезжал на участок еще во время строительства и был удивлен, насколько кропотливый ручной труд — создание бетонной арены. По его словам, сейчас администрация планирует создать скейт-площадку, которую можно будет использовать круглый год.
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