27 декабря 2024

В Нижнем Тагиле открыли долгожданную площадку для молодежи. Видео

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Подростки на велосипедах и самокатах катаются на площадке даже зимой (архивное фото)
Подростки на велосипедах и самокатах катаются на площадке даже зимой (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) появилась новая скейт-площадка в парке Победы в микрорайоне ГГМ. На открытие новой молодежной локации приехал мэр города Владислав Пинаев, который пообщался с райдерами.

«Построили новую скейт-площадку в парке Победы на ГГМ. Четвертую за последние годы в Нижнем Тагиле. Вижу, что они востребованы, пусть занимаются ребята… Пообщался с тагильскими райдерами, которые приехали оценить возможности новой площадки. Остались довольны — это самое главное», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр подчеркнул, что приезжал на участок еще во время строительства и был удивлен, насколько кропотливый ручной труд — создание бетонной арены. По его словам, сейчас администрация планирует создать скейт-площадку, которую можно будет использовать круглый год.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) появилась новая скейт-площадка в парке Победы в микрорайоне ГГМ. На открытие новой молодежной локации приехал мэр города Владислав Пинаев, который пообщался с райдерами. «Построили новую скейт-площадку в парке Победы на ГГМ. Четвертую за последние годы в Нижнем Тагиле. Вижу, что они востребованы, пусть занимаются ребята… Пообщался с тагильскими райдерами, которые приехали оценить возможности новой площадки. Остались довольны — это самое главное», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Мэр подчеркнул, что приезжал на участок еще во время строительства и был удивлен, насколько кропотливый ручной труд — создание бетонной арены. По его словам, сейчас администрация планирует создать скейт-площадку, которую можно будет использовать круглый год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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