В одном из дворов Екатеринбурга вспыхнул автомобиль

В Екатеринбурге во дворе по улице Токарей утром 28 декабря загорелась отечественная легковушка. На место оперативно прибыли спасатели, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«На площади два квадратных метра повреждены: багажный отсек, бампер, задняя левая фара и лакокрасочное покрытие автомобиля ВАЗ 2199», — пояснили в ведомстве. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 07:04 по местному времени.
На вызов приехали две единицы спецтехники и восемь человек личного состава. Потушить пожар удалось в течение трех минут.
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