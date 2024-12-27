Происшествия Пожары В одном из дворов Екатеринбурга вспыхнул автомобиль 28 декабря 2024 в 10:45 Размер текста - 17 + Пожар случился на улице Токарей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге во дворе по улице Токарей утром 28 декабря загорелась отечественная легковушка. На место оперативно прибыли спасатели, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «На площади два квадратных метра повреждены: багажный отсек, бампер, задняя левая фара и лакокрасочное покрытие автомобиля ВАЗ 2199», — пояснили в ведомстве. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 07:04 по местному времени. На вызов приехали две единицы спецтехники и восемь человек личного состава. Потушить пожар удалось в течение трех минут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге во дворе по улице Токарей утром 28 декабря загорелась отечественная легковушка. На место оперативно прибыли спасатели, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «На площади два квадратных метра повреждены: багажный отсек, бампер, задняя левая фара и лакокрасочное покрытие автомобиля ВАЗ 2199», — пояснили в ведомстве. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 07:04 по местному времени. На вызов приехали две единицы спецтехники и восемь человек личного состава. Потушить пожар удалось в течение трех минут. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям