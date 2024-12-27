27 декабря 2024

В одном из дворов Екатеринбурга вспыхнул автомобиль

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Последствия пожара на автостоянке у башни Исеть. Екатеринбург, мчс, огонь, сгоревший автомобиль, пожар на автостоянке, пожар на парковке, машина сгорела
Пожар случился на улице Токарей (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге во дворе по улице Токарей утром 28 декабря загорелась отечественная легковушка. На место оперативно прибыли спасатели, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«На площади два квадратных метра повреждены: багажный отсек, бампер, задняя левая фара и лакокрасочное покрытие автомобиля ВАЗ 2199», — пояснили в ведомстве. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 07:04 по местному времени.

На вызов приехали две единицы спецтехники и восемь человек личного состава. Потушить пожар удалось в течение трех минут.

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В Екатеринбурге во дворе по улице Токарей утром 28 декабря загорелась отечественная легковушка. На место оперативно прибыли спасатели, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «На площади два квадратных метра повреждены: багажный отсек, бампер, задняя левая фара и лакокрасочное покрытие автомобиля ВАЗ 2199», — пояснили в ведомстве. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 07:04 по местному времени. На вызов приехали две единицы спецтехники и восемь человек личного состава. Потушить пожар удалось в течение трех минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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