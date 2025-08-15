Петербуржец продал крипту екатеринбурженке и попал под суд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силовики считают, что он был связан с аферистами
Силовики считают, что он был связан с аферистами Фото:

Криптотрейдер из Санкт-Петербурга продал криптовалюту пенсионерке из Екатеринбурга и попал под уголовное дело. Силовики считают его аферистом. Подробности криминальной истории URA.RU рассказал адвокат Виталий Черных.

«Мужчина следит за рынком и в нужные моменты продает крипту. Один раз у него ее купили со счета пожилой женщины. Сумма — три тысячи долларов. Как оказалось позже, пенсионерка была обманута мошенниками», — сказал Черных. 

Силовики установили продавца. Его обвинили в том, что он может быть причастен к мошеннической схеме. «Но это не так. Он — добросовестный участник рынка. Ни о какой схеме не знал», — заключил Черных.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Криптотрейдер из Санкт-Петербурга продал криптовалюту пенсионерке из Екатеринбурга и попал под уголовное дело. Силовики считают его аферистом. Подробности криминальной истории URA.RU рассказал адвокат Виталий Черных. «Мужчина следит за рынком и в нужные моменты продает крипту. Один раз у него ее купили со счета пожилой женщины. Сумма — три тысячи долларов. Как оказалось позже, пенсионерка была обманута мошенниками», — сказал Черных.  Силовики установили продавца. Его обвинили в том, что он может быть причастен к мошеннической схеме. «Но это не так. Он — добросовестный участник рынка. Ни о какой схеме не знал», — заключил Черных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...