Петербуржец продал крипту екатеринбурженке и попал под суд

Криптотрейдер из Санкт-Петербурга продал криптовалюту пенсионерке из Екатеринбурга и попал под уголовное дело. Силовики считают его аферистом. Подробности криминальной истории URA.RU рассказал адвокат Виталий Черных.
«Мужчина следит за рынком и в нужные моменты продает крипту. Один раз у него ее купили со счета пожилой женщины. Сумма — три тысячи долларов. Как оказалось позже, пенсионерка была обманута мошенниками», — сказал Черных.
Силовики установили продавца. Его обвинили в том, что он может быть причастен к мошеннической схеме. «Но это не так. Он — добросовестный участник рынка. Ни о какой схеме не знал», — заключил Черных.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!