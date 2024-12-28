Пермских работодателей предупредили о рисках при уборке снега

Работодателей Пермского края предупредили о возможных рисках при проведении работ по уборке снега. Ими может стать самопроизвольный схода снежного покрова, образование завалов, падения и травмирования работников. В связи с этим региональная госинспекция труда опубликовала на своем сайте ряд рекомендаций по профилактике соответствующих ЧП.
«Перед началом работ по очистке крыш от снега необходимо оформить наряд-допуск, установить ограждения и предупредительные знаки, обозначить границы опасных зон. Место сброса снега и наледи ограждается лентой, проход пешеходов по территории временно закрывается. С внешней стороны ограждений должны быть выставлены работники, подающие сигналы об опасности», — говорится на сайте ведомства. Не допускается привлекать лиц моложе 18-и лет к уборке снега с кровли и другим аналогичным работам.
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